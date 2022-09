Eerste markt op Vuurtorenwijk meteen groot succes

De eerste wekelijkse markt op de Vuurtorenwijk lokte honderden wijkbewoners. Het initiatief kreeg ook de steun van de handelaarsbond.

“De aanleiding voor deze markt is het verdwijnen van een supermarkt en verschillende winkels op de wijk. We hebben onze schouders er onder gezet en zijn blij dat er een divers marktaanbod is”, zegt schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

Er waren 8 kramen aanwezig met kledij, voeding, groenten, bloemen en gadgets. Het kippenkraam bleek erg populair. Ook wijkbewoner Glenn Dugardin bevestigt dat de markt welkom is. “Een goed initiatief dat er op tijd komt. Ik woon al 27 jaar op de wijk en zag het aantal winkels afnemen. Er is nu nog slechts 1 slager. Op deze markt ga ik straks zelf inkopen. Het is toch vooral een sociaal gebeuren waar mensen elkaar ontmoeten. In dat verband zou een kraam met wat drankjes wel een aanvulling kunnen zijn.”

Marktkramer Anja Depla (Sjokie) heeft ervaring. “We staan tweewekelijks op de boerenmarkt op Mariakerke en wilden ook hier niet ontbreken. We verkopen snoep, koekjes en onze ambachtelijke choco. We zijn heel tevreden met de respons van de klanten.”

Ook Johnny Vandenberg, secretaris van de handelaarsbond van de Vuurtorenwijk, was aanwezig. “Wij waren vragende partij voor deze markt op onze wijk. Het is voor inwoners een goede zaak dat dit er gekomen is met de steun van de stad.”