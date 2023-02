Eerste Ladiesnight tattooshop Goons&Queens schot in de roos

Op 17 februari organiseerde Goons&Queens Waregem een Ladiesnight.

Goons&Queens Waregem is een tattooshop in het centrum van Waregem die zijn deuren opende op 26 november 2022. Een Walk in tattoo’s nemen, een piercing laten plaatsen, genieten van een hapje, drankje, muziek en een flinke dosis gezelligheid, net als van de allerhande standen die aanwezig waren met verschillende handelaars. Van kleding, juwelen etc. tot Upperdare. Er was dus heel wat te beleven gisterenavond bij Goons&Queens gelegen tussen de Stormestraat en de Meersstraat. Waarom een Ladiesnight? “We willen de drempel om de stap te zetten”, vertelt Tom Willems, die samen met zijn boezemvriend Justin Van Waes Goons&Queens uitbaat. “Sommige mensen denken aan een donker kot wanneer ze een tattooshop binnenstappen. Niets is minder waar. Hier kom je in een gezellig kader terecht waar je je meteen op je gemak voelt. Men kan hier zonder afspraak binnenstappen voor kleinere tattoo’s, of op afspraak natuurlijk voor het grotere werk. Voor ieder specifiek kunstwerk hebben we de gepaste artiest die het vakkundig aanbrengt. Er is altijd een team aanwezig. Dat het vandaag hier een stormloop was doet ons heel veel plezier”, aldus Tom.

“We willen heel toegankelijk zijn voor iedereen”, gaat Joachim DC, franchisehouder van de Goons&Queens keten. “Hier in Waregem hebben we de perfecte locatie gevonden. “We hebben shops in België, Nederland en Duitsland die stuk voor stuk een succesverhaal zijn.” Ook Joy Vanmellaerts (27), Miss België Tattoo 2019, was een van de aanwezigen. “Ik plaatste mijn eerste tattoo op mijn 17de levensjaar toen mijn oma gestorven was. Meteen eentje met emotionele waarde. Twee jaar later werd ik Miss België Tattoo. Ondertussen zijn daar al tal van mooie exemplaren bijgekomen, waaronder een afbeelding van Jezus. Ik ben namelijk nogal gelovig. De meeste tattoo’s hebben een betekenis voor mij. Vandaag laat ik de naam van mijn oma plaatsen. Het is een passie”, aldus de Meulebeekse.