Eerste bedrijven krijgen terrein toegewezen op De Campagne

Tijdens een bijeenkomst bij MCC Verstraete werden de eerste bedrijven voorgesteld die een perceel grond hebben gekocht op het Industrieterrein De Campagne in Maldegem.

De uitbreiding van het Maldegems industrieterrein is een werk van lange adem geworden. Johan De Roo was nog burgemeester toen de eerste stappen voor de uitbreiding van het bestaande industrieterrein werden gezet. Uiteindelijk werd de opdracht om die uitbreiding te realiseren doorgeschoven naar Veneco.

De infrastructuurwerken zijn achter de rug en in februari gaf Veneco een bijeenkomst voor bedrijven die belangstelling hadden om zich te vestigen op het Maldegems uitgebreid bedrijventerrein dat nu de Campagne heet.

Toewijzing

De belangstelling voor de bijeenkomst overtrof de gestelde verwachtingen en er kwamen bij Veneco ook al snel aanvragen voor industriegrond binnen. Afgelopen week was er een nieuwe bijeenkomst bij MCC Verstraete, waar de 16 bedrijven bekendgemaakt werden die al industriegrond toegewezen kregen. Het gaat om bestaande bedrijven die – om te kunnen uitbreiden – naar een nieuwe locatie moeten uitkijken of bedrijven op het industrieterrein die willen uitbreiden.

Naast de 16 bedrijven die hun toewijzing op zak hebben wordt er door Veneco momenteel onderhandeld met 7 bedrijven over de toewijzing van een perceel industriegrond. Met 7 andere bedrijven wordt onderhandeld over de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. Zelfs als deze onderhandelingen succesvol aflopen, zijn op het regionaal en lokaal bedrijventerrein nog percelen grond beschikbaar. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Veneco.

Jobs in Maldegem

De uitbreiding van het bedrijventerrein zou volgens de eerste gegevens in de nabije toekomst al voor 600 extra arbeidsplaatsen kunnen zorgen. Dat aantal zou nog kunnen oplopen. Dat is volgens burgemeester Koenraad De Ceuninck goed nieuws voor de gemeente maar het vraagt ook om nieuwe initiatieven. “Met 4,5% werklozen in onze gemeente hebben wij een lage werkloosheidsgraad. Er gaan ook meer inwoners van Maldegem buiten de gemeente werken dan en mensen van buiten Maldegem hun brood verdienen in onze gemeente.”

“Om mensen vlot hun weg naar openstaande jobs in Maldegem te helpen, zullen we samen met VOKA een platform “Jobs in Maldegem” opstarten. Op dat platform zullen bedrijven die personeel zoeken zich kunnen melden, maar ook mensen die een job in Maldegem zoeken zullen op dat platform terecht kunnen”, legde burgemeester De Ceuninck uit.

(LV)