Een winkel vol tuinmachines: Verdema verhuist van Kortemark naar Ichtegem

Verdema Tuinmachines, het bedrijf van Wouter Declercq (33) en Céline Devos (28) was aan uitbreiding toe en is daarvoor verhuisd van Kortemark naar Ichtegem. Je kunt er terecht voor aankoop, huur en onderhoud van allerhande tuinmachines, zowel voor de particuliere als de professionele tuinier.

Wouter behaalde een graduaat autotechnologie en vond een eerste job in een bedrijf dat gespecialiseerd was in tuinmachines. Het was liefde op het eerste gezicht, en in 2016 besloot hij een eigen zaak te beginnen in Kortemark.

Na zeven jaar vonden Wouter en Céline dat het tijd was voor een uitbreiding, en hun oog viel op het leegstaande pand van het voormalige Autoparts Dezutter langs de Ringlaan in Ichtegem. Daar was alles aanwezig om een snelle overstap te maken: een grote winkelruimte en achteraan een atelier voor de onderhoudswerkzaamheden.

“Onze hoofdmerken zijn STIHL – zowel voor particulieren als professionelen – en Stiga, dat eerder gericht is op particulieren”, zegt Wouter, “maar we verkopen ook andere merken. Je vindt bij ons een uitgebreid gamma grasmaaiers (zowel robot-, loop- als zitmaaiers), verticuteerders, heggenscharen, bladblazers, kettingzagen, houtklievers en hakselaars. Maar we verkopen uiteraard ook handgereedschap en zelfs veiligheidskledij.”

Ook wie niet meteen de aankoop van een tuinmachine overweegt, kan bij Verdema terecht. Om een machine te huren of om de eigen machine te laten herstellen/onderhouden.

Tijdig laten nakijken

“Ook de verhuur draait goed”, zegt Céline. “Niet iedereen wil meteen een toestel kopen. Als je een machine slechts éénmalig nodig hebt, is dit een ideale oplossing.”

Wouter en Céline hebben één werknemer in dienst, die zich toelegt op onderhoud en herstelling. “Mensen vergeten soms dat een machine niet eerst stuk moet gaan alvorens je haar laat nakijken”, klinkt het. “Daarom raden wij een regelmatig onderhoud aan.” (ED)

De zaak is open van maandag tot zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur (op zaterdag tot 16 uur). Gesloten op zon- en feestdagen.