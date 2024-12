“Een winkel als die van ons wordt zeldzaam”: Ecris in Middelkerke beleeft hoogdagen tijdens kerstperiode

Het zijn drukke tijden voor Françoise Proot (49), want haar winkel langs de Paul de Smet de Nayerstraat staat volgestouwd met kerstdecoratie en geschenken. Ook Disney-verzamelaars vinden vlot de weg naar Ecris. “Nogal wat mensen zijn de voorbije jaren afgestapt van de klassieke naaldboom”, zegt Françoise, die al sinds 1992 in de winkel staat.

Het zijn de ouders van Françoise die de winkel 42 jaar geleden opstartten langs de Vindictivelaan in Oostende. Na 9 jaar verhuisden ze naar de huidige locatie in de Paul de Smet de Naeyerstraat 25 in Middelkerke. “Ik zit hier ondertussen al 32 jaar. Het pand is wel al enkele keren verbouwd en uitgebreid. Nu is onze ruimte 250 vierkante meter. Van bij de start bestond ons assortiment uit geschenken. Mijn ouders zijn gestart met gedekte tafels en huwelijkslijsten. Ik ben na een tijdje volledig overgeschakeld op geschenken en interieurartikelen zoals beelden, lampen en kaders. Verzamelingen en juwelen zijn er dan later nog bijgekomen.”

Geen webshop

“Onze afdeling rond Disney is heel populair. De trouwe verzamelaars komen uit alle hoeken van ons land om hun collectie aan te vullen. Speciaal voor hen hebben we een spaarkaart. Als ze zeven artikelen kopen binnen de twee jaar, dan geven we 10% korting op hun volgende aankoop. Er zijn mensen die hier al jaren komen. Telkens als er nieuwe beelden van Disney binnenkomen, promoten we dat op onze sociale media. We hebben geen webshop en we sturen niet op aangezien die artikelen breekbaar zijn, maar we zetten wel bestellingen aan de kant tot de mensen ze komen ophalen. Ik hoor vaak van klanten die online Disney-gadgets kopen dat ze bedrogen worden en dat de foto’s niet overeenkomen met de werkelijkheid.”

Elk jaar wordt de etalage en het aanbod in de winkel ook afgestemd op de seizoenen en thema’s. “We starten met Valentijn en dan schakelen we over naar Pasen. Voor de communies zijn de kinderjuwelen erg in trek en tijdens de zomer trekken we de kaart van het zeethema met vuurtorentjes, schilderijen met zeelandschappen, beelden voor in de tuin of lantaarns. Met Halloween hebben we een gigantische collectie doodskoppen. Ook daarvoor komen er veel verzamelaars langs. We hebben ook glazen sculpturen die uilen of katten voorstellen. Ons gamma is heel breed. Een vertegenwoordiger van een Duitse firma zei me onlangs dat een winkel als die van ons zeldzaam wordt.”

“Elfjes, engeltjes, hobbelpaardjes en rendieren blijven klassiekers”

Sinds enkele weken zijn de etalages helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. “Voor ons is dit natuurlijk een heel belangrijke periode. De mensen vinden het toch nog altijd belangrijk om hun huis te versieren. Zo zijn er klanten die elk jaar wat nieuwe decoratie kopen. Er zijn ook mensen die op hun kast een volledig kerstdorp aanleggen. We hebben een gigantische stock opgebouwd door al die jaren heen, maar we zorgen ervoor dat we elk jaar ook nieuwe kerstartikelen in de rekken hangen. De elfjes, engeltjes, hobbelpaardjes en rendieren blijven klassiekers. Dit jaar zijn de thema’s cookies en gingerbread, die uit Amerika overwaaien, vrij in trek. We hebben onder meer tafereeltjes, poppetjes, hangertjes en kalendertjes. Vroeger heb ik me eens gespecialiseerd in kerststallen in allerlei formaten, maar we vinden dat moeilijker.”

Origami

Nogal wat mensen zijn de voorbije jaren afgestapt van de klassieke naaldboom. “Wij bieden een alternatief voor mensen die er minder werk willen aan besteden of op hun appartement niet zo veel plaats hebben. Zo zijn er nu ook kerstbomen in origami of een ijzeren constructie versierd met kleine lichtjes. We hebben dit jaar ook figuurtjes met ledlampjes erin en dat verkoopt als zoete broodjes. Je moet dat enkel in het stopcontact steken en dat schept ook wel sfeer.”

De sfeervolle etalages zijn een belangrijke blikvanger. “Ik doe dat altijd zelf, samen met de hulp van mijn mama. We zien dat veel voorbijgangers in de straat stilstaan.”

Ervaart Françoise concurrentie van de grote webshops? “Er is gelukkig nog altijd een publiek dat naar de fysieke winkel wil komen. Ze verkiezen kwaliteit en service zoals wij die kunnen bieden. We hebben een vrij trouw cliënteel opgebouwd. Ook in de eindejaarsperiode zijn er klanten die speciaal vanuit het binnenland naar onze winkel komen. Vandaag nog starten met Ecris zou niet meer mogelijk zijn.”