Een gerooide akker die vol aardappelen ligt? Jumbo Lauwe zet unieke actie op poten voor voedselbank

Op de Werelddag Verzet tegen Armoede kwam supermarkt Jumbo in Lauwe met een opmerkelijke actie op de proppen. Klanten en hun kinderen konden aardappelen rapen op een al gerooid veld en die ruilen voor een attentie. De opbrengst werd geschonken aan de sociale kruidenier Toemaatje in Menen. Ook de gasten van De Pelikaan in Menen hielpen mee.

De indrukwekkende rooimachine die alle patatjes uit het veld haalt. Ook voor Julia en Henri, de kinderen van Céline Huysentruyt, is de mechanische mastodont de bron van verwondering. Wanneer het werk van de boer er op zat, merkten ze echter dat nog heel wat aardappelen op het veld blijven liggen.

Het bracht Céline, die zaakvoerster is van supermarkt Jumbo in Lauwe, op een idee. Waarom die aardappelen niet oprapen én schenken aan een goed doel? “Ik belde boer Dumortier op en die vertelde me dat ze voor die weinige aardappelen niet nog eens de hele akker oprijden. We mochten ze dus gerust oprapen”, vertelt ze.

In het kader van de Werelddag Verzet tegen Armoede op 17 oktober lanceerde ze een oproep. “Iedereen die dat wil kon met zijn kinderen aardappelen komen rapen. De vangst konden ze in een zak van onze winkel binnenbrengen en in ruil kregen ze een mandarijntje”, legt Céline uit.

Twee winkelkarren

Dinsdagmorgen zakte ook een delegatie van De Pelikaan, waar dag- en woonondersteuning wordt gegeven aan volwassenen met een beperking, af naar het veld in de Larstraat. “Het is een prachtige actie én tegelijkertijd ook wel leuk”, zegt begeleidster Katleen Stragier. “Voor onze gasten, die ook helpen bij een landbouwbedrijf en tuincentrum, is het bovendien een uitstekende manier om te tonen dat ze ook kunnen bijdragen aan de maatschappij.”

De opbrengst – uiteindelijk goed twee winkelkarren vol – gaat naar sociale kruidenier het Toemaatje in Menen. “Als supermarkt zijn we sowieso bezig met het tegengaan van verspilling en armoede. Zo proberen we zoveel mogelijk van onze overschotten ook te schenken aan voedselbanken. De actie met de aardappels paste daar perfect in.” (JD)