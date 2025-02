Een fiets waar je niet op kan rijden? Fietsenmaker Achielle uit Pittem maakt met Dust 2.0 bijzonder kunstwerk

Fietsenbouwer Achielle uit Pittem heeft een wel heel bijzondere fiets klaar. Het gaat om flandrien-achtige retrofiets met een flesje sterke drank onder het zadel. Het prototype diende als uithangbord van Achielle op fietsbeurs Vélofollies en de aandacht was zo groot dat Peter en Tom Oosterlinck besloten er tien ‘limited edition’ exemplaren van te bouwen. Al is het niet de bedoeling om er op te rijden.

Voorlopig bestaat er slechts één exemplaar van ‘Dust’, waarvan de naam zowel op ‘stof’ als het West-Vlaamse woord voor ‘dorst’ slaat. Peter werkte er een half jaar aan. “Met het oog op onze stand op Vélofollies wilde ik een eyecatcher maken die toonde hoe we bij Achielle alles nog met de hand doen. Af en toe krijgen we trouwens de vraag om ongelakte, gezandstraalde kaders te maken, omdat je dan een heel specifieke, karaktervolle look krijgt. Maar als je daar vernis op aanbrengt verweert die laag snel. Zo ontstond het idee om een ruw, onafgewerkt kader te gebruiken als basis. Er zitten ook splinternieuwe onderdelen op, al heb ik die behandeld zodat ze er uit zien alsof ze ouder zijn. De inspiratie voor de toevoeging van het heupflesje vond ik online. Aangezien we als Vlamingen graag een glaasje drinken vond ik dat wel passen. En zo ontstond ook de naam.”

Het resultaat is een geslaagde, nostalgische ode aan (fiets)vakmanschap. De reacties op Dust overtroffen alle verwachtingen. “Net voor de beurs hebben we een timelapsefilmpje online gezet van de creatie van de fiets en meteen al waren er dealers en verzamelaars die deze fiets absoluut wilden kopen. Om als kunstwerk in hun woonkamer of showroom te hangen. Maar deze fiets is niet te koop, ook al heb ik van een Britse liefhebber een zeer genereus aanbod gekregen. Al zette het ons wel aan het denken. Het was niet het plan om dit jaar een limited edition uit te brengen. Dat hebben we met onze 75ste verjaardag wel gedaan en het was de bedoeling om dat pas volgend jaar, als we onze tachtigste verjaardag vieren, opnieuw te doen. Maar Dust is daar dus tussen komen fietsen.”

Onder de noemer ‘Dust 2.0′ zullen er welgeteld tien van deze fietsen gemaakt worden. Die zullen straks in binnen-en buitenland de muren van showrooms en wellicht zelfs woonkamers of mancaves sieren. “Aangezien het kader onbehandeld is, is het niet echt de bedoeling om erop te rijden, al zal je dat strikt genomen wel kunnen”, gaat Peter verder. Of hij de fiets zelf beschouwt als een kunstwerk? “In het begin niet. Ik had louter een eyecatcher voor ogen en had niet op zoveel lof gerekend. Noem het West-Vlaamse bescheidenheid, maar het was niet mijn bedoeling om ‘kunst’ te maken. Al kan je achteraf gezien wel zo beschouwen.”

Rest de vraag hoeveel je ervoor betaalt. Een exacte prijs voor de Dust 2.0 ligt nog niet vast aangezien de tien fietsen nog gemaakt moeten worden, al zal het bedrag volgens de fietsenbouwer richting de 3.000 euro gaan. Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen met Achielle.

