Eef Verschuere opent Liv’In/Outside in Oostkamp

Zaterdag 5 november opende Eef Verschuere (49) samen met haar echtgenoot Mathias Geernaert (46) interieurwinkel Liv’In/Outside in de Rustoordstraat 1/02 in Oostkamp. Wat ooit begon als een online gebeuren, resulteert vanaf nu in een fysieke shop waar Eef haar ervaring in het combineren van interieuritems kan overbrengen naar haar klanten.

Sinds februari 2021 combineert Eef haar job bij het centrum voor Kankeropsporing met haar online shop. Deze werd opgestart met de klemtoon op buitendecoratie en is nu uitgebreid naar in- en outdoor. “Mijn man Mathias besliste in 2020 om naast zijn job als piloot een bedrijf op te starten in bijhuizen en terrasoverkappingen en daarnaast werd hij ook verdeler voor de firma Harol. Geïnspireerd door het idee om een buitenruimte te creëren als verlengstuk van je woonkamer die dezelfde gezellige sfeer uitstraalt als je leefruimte, zo kwam Liv’In/Outside tot stand.”

“Ik hielp Mathias met zijn posts op de sociale mediakanalen en al snel groeide ook bij mij de goesting om zelf een project op te starten dat mooi aanleunt bij het concept van Liv’In/Outside. Dus ging ik op zoek naar mooie, duurzame, zuiderse binnen- en buitenaccessoires om je huis en tuin nog gezelliger te maken en om een vakantiegevoel te creëren bij je thuis het hele jaar door. Omdat onze artikelen hoofdzakelijk bestaan uit stofjes en kleuren, bouwden we al heel snel ons eigen bijhuis om tot showroom waar de klanten onze artikelen konden zien en voelen.”

Twee jobs en een gezin met drie kinderen, Rune (11), Siebe (15), Lars (16) en haar man Mathias die heel vaak in het buitenland vertoeft, werd Eef op een bepaald moment toch iets te veel. “Dus heb ik na lang wikken en wegen besloten om mijn hart te volgen, de grote stap te wagen en volledig voor Liv’In/Outside te gaan.”

“Onze webshop (www.livinoutside.be) blijft uiteraard bestaan, want we hebben een aantal trouwe online klanten die te ver wonen om regelmatig mijn winkel te bezoeken. Maar met onze nieuwe fysieke winkel hopen we deel te mogen uitmaken van de bruisende gemeente Oostkamp, waar we zelf ondertussen al 17 jaar wonen en waar het altijd gezellig en heel persoonlijk shoppen is”, besluit ze.

