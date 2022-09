Eden (25) start haar vastgoedkantoor Minthus in Zonnebeke: “Ik help om je droomhuis te vinden”

Voor velen was 15 augustus een rustdag, maar Eden Lesage (25) opende dan officieel de deuren van haar vastgoedkantoor Minthus in Zonnebeke. “De naam sluit perfect aan bij mijn concept. ‘Mijn thuis’, op z’n West-Vlaams, want met een persoonlijke en heldere aanpak wil ik mensen helpen op de vastgoedmarkt.”

Eden zelf had nooit gedacht dat de vastgoedsector haar zo zou charmeren. “Ik zag mezelf niet als makelaar, daarom studeerde ik eerst Marketing. Het was mijn vader die me toch richting die tweede opleiding van Vastgoed pushte. Hij zag mijn potentieel wel en vond dat vastgoed echt mijn ding was. Vier jaar later open ik mijn eigen kantoor! Mijn vader had dus meer dan gelijk. En die twee studies passen eigenlijk perfect bij elkaar. Als vastgoedmakelaar ben je de marketeer van het huis”, lacht Eden.

“Ik zeg altijd waar het op staat, zonder verbloemingen”

Na enkele jaren ervaring bij andere kantoren, zet de jonge onderneemster nu dus een grote stap. “Ik merkte dat ik die persoonlijke touch en familiaire sfeer veel belangrijker vond dan de meeste van mijn collega’s. Met Minthus kan ik mijn eigen ding doen en die aanpak volledig ontplooien. Een huis kopen, verkopen, huren of verhuren is voor alle betrokken partijen een grote beslissing. Ik wil dan ook dat iedereen menselijk behandeld wordt. Ook alle informatie bezorg ik zo correct en begrijpelijk mogelijk. Ik zeg altijd waar het op staat, zonder verbloemingen of onnodig moeilijke termen. Als vastgoedmakelaar doe je meer dan enkel de deur openen bij bezichtigingen. Je hebt een informatie- en deontologische plicht, die ik zeer ten harte neem”, vertelt Eden.

Goed gevoel

Het aanbod van Minthus richt zich voornamelijk op de streek rond Zonnebeke. “De vastgoedsector is natuurlijk een verzadigde markt, maar er zijn genoeg mogelijkheden voor iedereen. Zo lang je maar een eigen stijl ontwikkelt. Die persoonlijke klik is voor mij wel echt het belangrijkste. Als de mensen bij mij buiten komen, is het de bedoeling dat ze een glaasje geklonken hebben en een goed gevoel eraan overhouden, zonder ongemakkelijke momenten. We horen elkaars verhaal aan en bouwen een vertrouwensband, zodat iedereen zich hier thuis voelt.”

Eerste keure

Een interessant onderdeel in het aanbod van Minthus is ‘de eerste keure’. “Sommige mensen zoeken een specifiek soort pand en ook hen wil ik helpen om die droomwoning te vinden. Op mijn website kun je je aanmelden en mij jouw wensen meedelen. Dan ga ik op zoek in de regio en probeer iets te vinden. Als ik dan een passend pand in mijn portefeuille heb, krijg je ‘de eerste keure’, de eerste kans om de woning te bezoeken en een bod te plaatsen. Hier is niemand een nummertje”, sluit Eden af.