Edelsmid LunaLotta uit Gullegem is laureaat voor Ambachtvrouw van het jaar

Het selectiecomité heeft tien winnaars genomineerd uit zo’n 300 inzendingen voor de zestiende editie van “Ambacht in de Kijker”, waaronder West-Vlaamse edelsmid Lieselot Geeregat (39) uit Gullegem.

LunaLotta Jewellery werd geselecteerd als laureaat voor de titel “Ambachtsvrouw van het jaar”. Slechts 41% van de ambachtelijke beroepen in België is vertegenwoordigd door een vrouw. Om de vertegenwoordiging van vrouwen in deze beroepen aan te moedigen, wil de wedstrijd “Ambacht in de Kijker” dit jaar vrouwelijke ondernemers in de kijker zetten.

“Ik ontwerp juwelen met een persoonlijk verhaal. Maatwerk met een emotionele waarde om een bijzonder moment vast te houden.”

Dit is het

Lieselot is al twaalf jaar edelsmid en begon LunaLotta vier jaar geleden. Daarbij vertaalt ze belangrijke mijlpalen in een uniek sieraad. Sinds dit jaar is Lieselot voltijds bezig met het maken van haar juwelen.

“Mijn man is smid, daar was ik wat jaloers op. Ik wou ook iets maken en vormgeven. Hij had voorgesteld om te gaan voor edelsmid. Het moment dat ik tijdens mijn opleiding aan de vijlstaak zat, dacht ik ‘wauw’, dit is het. Het brengt alles samen wat ik wil doen, een combinatie van iets tekenen en creëren, maar ook luisteren naar de verhalen van mijn klanten en niet zomaar een juweel maken.”

Zo maakt Lieselot voornamelijk juwelen met sentimentele waarde, zoals rouwjuwelen of moedermelkjuwelen waarbij de assen van een dierbare of geconserveerd moedermelkpoeder worden verwerkt in het juweel.

Draagbaar maken

“Ik wil verdriet en vreugde draagbaar maken. Ik ga op zoek naar het unieke, een persoonlijk verhaal om een bijzonder moment vast te houden. Ik werk liever rond een-op-een maatwerk in plaats van collecties.”

Lieselot maakt ook deel uit van Zaventem Ateliers, een collaboratie van verschillende designers en kunstenaars, en wil in de toekomst focussen op het maken van meer kunstjuwelen. Dit zijn expressieve, extravagante juwelen, met een minder commerciële insteek. Zo maakt Lieselot ook juwelen met damast, een gelaagd staal, gerecupereerd uit het productieproces van de messen van haar man (Atelier185).

“In het gebouw zijn verschillende ateliers aanwezig en dat zorgt voor een kruisbestuiving. Ik merk dat ik daar ook nog een ei te leggen heb. Ik voel dat ik nog iets out of the blue kan maken en nog creatiever kan zijn.”

Best jeweller designer

In februari 2019 won LunaLotta eveneens de award voor “Best jeweller designer” in de Wedding Industry Awards. Ze draagt ook de benoeming tot erkend ambacht want alle juwelen zijn volledig handgemaakt door Lieselot en 100% Belgisch.

De prijsuitreiking gaat door op 21 juni in het oude stadhuis van Leuven. De “Ambachtsvrouw van het jaar” wint een geldprijs van 3.200 euro.

