Ecoshop Menen pakt uit met levensechte sekspop door uit de hand gelopen grap voor verjaardag: “En hij is nog ongebruikt”

Een niet alledaags product werd zopas in de etalage van Ecoshop Menen gezet. Liefhebbers van de meer exotische producten kunnen er nu terecht voor een heuse levensechte sekspop. “Het was een uit de hand gelopen grap voor een verjaardag, dus de pop is nog ongebruikt”, lacht de uitbater.

Ecoshop, de tweedehandswinkel die al jaar en dag op de Waalvest actief is, staat er vooral om gekend een paradijs voor koopjesjagers te zijn. Van meubels tot decoratie, veelal tweedehands maar soms ook nieuw, het vindt er allemaal een weg naar prijsbewuste klanten. Tussen de fauteuils en salontafels valt de aparte verschijning van de synthetische dame dan ook op.

“Ja, iemand bracht bij ons een levensechte sekspop binnen”, lacht David, die er als winkelverantwoordelijke werkt. “Het is een hoogwaardig exemplaar, gemaakt van silicone met een metalen geraamte. Je kan ze dus in alle mogelijke standjes plaatsen en ook het siliconemateriaal voelt echt aan.”

Ongebruikt

Een sekspop binnen het tweedehandscircuit, het roept natuurlijk enkele vragen op met betrekking tot de hyghiëne. “Al mag de nieuwe eigenaar op beide oren slapen”, lacht David. “De persoon die de pop hier te koop heeft gesteld, kreeg het als grappig verjaardagscadeau. Zijn vrienden hadden geld verzameld om dit voor hem aan te kopen, goed genoeg wetende dat hij eerder op mannen valt. De pop werd dus nooit gebruikt en komt zelfs met een set wisselstukken.”

Het werd als grap een dure aangelegenheid. De winkelwaarde van de pop bedraagt ongeveer 2.000 euro. In Menen wordt dit unieke stuk dan weer aangeboden voor een schamele 450 euro.