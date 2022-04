Economische Raad pakt weer uit met netwerkreceptie in zaal ISO

De Izegemse ondernemers hebben er nood aan om elkaar weer te zien, dus pakt de Economische Raad onder aanvoering van voorzitter Noël Vansteeland opnieuw uit met een netwerkreceptie. “Een traditie die door corona naar het achterplan werd geschoven, maar die we met plezier weer bovenhalen.”

De netwerkreceptie was gepland bij garage Vanhulle, maar de ravage die de storm aanrichtte zal tegen donderdag 28 april nog niet helemaal hersteld zijn. “W e zijn de familie Vanhulle dankbaar voor het aanbod om hun zaak te gebruiken. Maar we moesten dus op zoek naar een alternatief dat plaats kon bieden aan de zowat 350 mensen die normaal intekenen op deze netwerkreceptie”, zegt Sandra Verbrugghe, deskundige lokale economie bij de stad Izegem.

De Economische Raad behartigt de belangen van de Izegemse ondernemer en is onderverdeeld in drie cellen met elk hun voorzitter: bedrijven (Noël Vansteeland), kleinhandel (Dominique Maenhout) en landbouw (Filip Verlae).

De netwerkreceptie organiseren we normaal op de laatste donderdag voor het kerstverlof.

Inschrijven is een must

“Dat is vaak de laatste werkdag voor heel wat ondernemers. Maar het is ondertussen van 2019 geleden dat we dit initiatief konden organiseren en dus wilden we niet wachten tot het einde van het jaar. Nu opteerden we voor donderdag 28 april”, verduidelijkt economieschepen Lisbet Bogaert. “Inschrijven kost tien euro, iedereen met een BTW-nummer die in Izegem zijn zaak heeft, kan zich aanmelden. Inschrijven is wel een must.”

Lisbet Bogaert en voorzitter Noël Vansteeland richten zich in een openingswoord tot de aanwezigen. Noël Vansteeland: “Maar we houden het bewust zeer kort, het netwerken staat centraal. De formule is zo ook uitgewerkt dat je sowieso met meerdere mensen in contact komt. We werken met foodtrucks, Izegemse handelaars zorgen voor de catering.”

Netwerkreceptie van 19 tot 22.30 uur. Inschrijven kan via izegem.be/netwerkreceptie