Economisch Huis Oostende roept om valentijnscadeau bij lokale handelaars te kopen

Binnenkort is het Valentijn en daar hoort al eens een bos bloemen of een doosje chocolaatjes bij. Het Economisch Huis Oostende roept iedereen op om hun valentijnscadeau lokaal te kopen. Bij aankoop bij één van de deelnemende handelaars krijg je er bovendien een romantisch en gratis extraatje bij.

Valentijn is dé dag bij uitstek om je liefde voor elkaar nog eens extra te tonen en een cadeau van eigen bodem is een leuke manier om dat te doen. Daarom roept het Economisch Huis Oostende op om dat bij de lokale handelaars van Oostende te kopen.

“Niets is zo leuk als een cadeautje krijgen en onze lokale handelaars hebben een divers aanbod van bloemen tot juwelen en van chocolade tot kunstwerken etc. Je vindt er dus zeker iets naar je gading en budget voor jouw geliefde. We roepen vanuit het Economisch Huis Oostende dan ook iedereen op om lokaal te kopen en zo ondernemend Oostende te steunen.”, aldus schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Groeikaartje

Van 4 tot en met 14 februari krijgen klanten van de deelnemende ondernemers een uniek ‘groei’kaartje, voorzien van bloemzaadjes en een liefdesgedicht, bij hun valentijnsaankoop. Klanten kunnen het kaartje planten en zo mooie bloemetjes zaaien.

“We willen iedereen zoveel mogelijk aansporen om lokaal te kopen. Je plant niet alleen iets moois voor je geliefde, maar je laat het ondernemerschap in Oostende ook letterlijk bloeien”, zegt algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende Filip Roelandt.