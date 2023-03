EasyPay Group uit Meulebeke wordt overgenomen door Partena Professional

De Meulebeekse HR-groep EasyPay en Partena Professional bereikten recent een akkoord voor de overname van de belangen van de familie Pareit in EasyPay. “We delen in de eerste plaats een cultuur van ondernemerschap en innovatie, maar samen zijn we ook heel complementair op vlak van diensten, technologie, sectoren en geografische spreiding”, aldus Bruno Ronsse, ceo van Partena.

EasyPay Group, de grootste familiale groep voor HR-oplossingen in België, bestaat uit 25 entiteiten en levert een brede waaier van HR-diensten en -oplossingen aan zowel private als publieke organisaties. Partena Professional verwerft met dit akkoord 100 procent van de aandelen van de familie Pareit en verkrijgt zo de controle over de EasyPay Group-entiteiten.

EasyPay werd in de jaren ’80 door de familie Pareit opgericht als softwareleverancier voor loonadministratie. Het groeide in de loop der jaren uit tot een totaalaanbieder van HR-diensten. Bij EasyPay werken vandaag zo’n 400 medewerkers, die samen 23.000 werkgevers in België ondersteunen bij hun payroll.

Menselijke waarden

“Partena Professional en EasyPay Group zijn in de eerste plaats heel gelijkend op het vlak van bedrijfscultuur. We herkennen er het belang van menselijke waarden en een familiale spirit, gekoppeld aan een sterke klantgerichtheid en onvermoeibaar ondernemerschap en innovatie”, zegt Bruno Ronsse, ceo van Partena Professional, in het persbericht op hun website.

“EasyPay Group is een buitenbeentje op de Belgische HR-markt”, pikt Els Pareit, ceo van EasyPay Group, in. “Resultaatgericht, betrokken en gedreven, mét een unieke familiale touch. In Partena Professional hebben we nu de juiste partner gevonden om ons unieke verhaal nog ruimer te spreiden en als groep een volgende stap te zetten.”

Het akkoord komt er nadat beide partijen in 2022 al samenwerkten rond diensten in de interimsector.

Tewerkstelling en management

Met EasyPay Group zal Partena Professional naar schatting maandelijks zo’n 700.000 directe loonberekeningen uitvoeren. Het wordt daarnaast één van de belangrijkste spelers voor autonome loonadministratie- en personeelsbeheersystemen. Tot slot zal Partena Professional verder kunnen groeien op de markt van dienstverlening voor zelfstandigen. De nieuwe structuur zal zo’n 2.000 werknemers tellen met een aanwezigheid in de drie landsdelen.

Gezien de groei en het aantal openstaande vacatures bij beide bedrijven wordt geen significante impact op de tewerkstelling verwacht.

Het huidige EasyPay Group-management zal de samenhang met Partena Professional mee begeleiden en neemt vervolgens een strategische adviesrol in binnen Partena Professional. De niet-familiale aandeelhouders, externe leden en bestuurders van de onderliggende EasyPay Group -entiteiten blijven ook aan boord.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).