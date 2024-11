DX-Solutions versterkt management met nieuwe COO Wouter Fonteyn: “Om verdere groei en innovatie te versnellen”

DX-Solutions, een toonaangevend technologiebedrijf dat bedrijven ondersteunt in hun digitale transformatie, heeft met Wouter Fonteyn een nieuwe Chief Operating Officer (COO). Deze strategische stap markeert een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf, dat zich blijft positioneren als partner voor organisaties die hun IT-landschap willen versterken en toekomstbestendig maken.

DX-Solutions werd opgericht door Xavier Dekeyster, een IT-expert die in Deerlijk woont, met meer dan 20 jaar ervaring als IT-ondernemer en mentor. Het bedrijf onderscheidt zich door een holistische aanpak: Think, Build & Maintain. DX-Solutions combineert strategisch advies met technische expertise en langdurige ondersteuning, waardoor bedrijven niet alleen vandaag maar ook morgen beter uitgerust zijn voor groei.

“DX-Solutions is meer dan een IT-partner”, stelt oprichter Xavier Dekeyster. “We helpen bedrijven keuzes maken die niet alleen passen bij waar ze nu staan, maar vooral bij waar ze naartoe willen. Met onze multidisciplinaire teams (Team As A Service) zorgen we ervoor dat bedrijven baas blijven over hun eigen technologie, schaalbaarheid behouden en voorbereid zijn op toekomstige evoluties. Met de komst van de nieuwe COO willen we onze strategische focus verder versterken.”

Wouter Fonteyn zal zich richten op de operationele uitbouw van het bedrijf, waardoor Xavier Dekeyster meer ruimte krijgt om zijn rol als thought leader en inspirator op te nemen. “Dankzij deze versterking kan ik mijn echte passie volgen: kennis delen, bedrijven uitdagen en inspireren. Als thought leader wil ik niet zomaar IT-oplossingen aanbieden, maar bedrijven helpen om strategische keuzes te maken, innovatie te omarmen en echt vooruit te denken.”

Double Digit

Naast zijn activiteiten bij DX-Solutions blijft Xavier zich ook richten op Double Digit, de investeringsholding waarvan hij eveneens oprichter en CEO is. Binnen Double Digit zet hij in op het uitbouwen van strategische overnames en het ondersteunen van groeibedrijven met toekomstgerichte technologieën en IT-bedrijfsmodellen.

“Het is een unieke kans om naast thought leadership bij DX-Solutions ook de visie en missie verder uit te zetten binnen Double Digit. Beide initiatieven zijn nauw verbonden. Ze streven ernaar om innovatie, waarde en duurzaamheid te stimuleren, of het nu gaat om technologie of investeringen. Met deze stappen blijft DX-Solutions niet alleen groeien, maar wordt er ook gebouwd aan een breder ecosysteem van impactvolle projecten en bedrijven”, rondt Xavier Dekeyster af. (DRD)