DVMC-Constructies ontvangt het HIB-label: “Het is de kunst om te geloven in je eigen kunnen”

Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een garantie voor de authenticiteit. Dat vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Rik Degrauwe van DVMC-constructies in Edewalle ontving onlangs het Handmade in Belgium-label.

Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk om op te boksen tegen de concurrentie van industriële producten.

Bovendien definieert het Belgische recht niet wat een artisanaal of ambachtelijk product is, waardoor het gebruik van deze term vrij is, maar het mag geen misleidende informatie betreffen. Daarom lanceerde Unizo het label Handmade In Belgium, kortweg HIB. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking.

Rik Degrauwe (52), zaakvoerder van DVMC-Constructies, ontving recent dit label en wordt zo HIB-ambassadeur. “DVMC-Constructies werd in 2012 opgericht”, aldus Rik. “Met mijn bedrijf zet ik volop in op maatwerk, zijnde constructies in zowel metaal, inox en aluminium. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren, trappen, leuningen, balustrades, poorten en hekkens.”

Geloven

“Ook het vervaardigen van tafels afgewerkt met hout of natuursteen, behoort tot het aanbod. Voorop staat steeds een eigen ontwerp, dat zorgt voor het uniek aspect. De passie om zelf zaken te maken en steeds creatief bezig te zijn, geeft mij de energie om mijn eenmanszaak verder vooruit te duwen. Alles gebeurt steeds in overleg met de klant en thuis werk ik dan alles verder uit”, zegt Rik. “Ik vertrek van ruwe schetsen en tekeningen om zo tot het gewenste resultaat te komen. Binnen mijn bedrijf doe ik alles alleen en in de toekomst wil ik op dezelfde manier verderdoen. Het is de kunst om te geloven in je eigen kunnen en creatief te blijven omgaan met de grondstoffen die op de markt verschijnen. Als je ‘s nachts wakker wordt met een idee, moet je durven opstaan en verderwerken. Zolang wat je maakt, maar uit jezelf komt”, besluit Rik. (JD)

Info: www.dvmc-constructies.be.