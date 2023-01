Duurzame kinderkleding in The Milky Way in Brugge

Op een boogscheut van het stadhuis opent Ruth Decaesstecker komende zaterdag The Milky Way, een kledingwinkel voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.

Met de opening van haar eigen zaak gaat voor Ruth Decaesstecker (42) een droom in vervulling. “Ik wilde al lange tijd zelfstandig worden, maar miste de moed om te springen. Daarnaast was het een uitdaging om een betaalbaar handelspand op een goede locatie te vinden”, vertelt Ruth, die kan bogen op een pak ervaring in de modebranche.

“Ik studeerde communicatiebeheer en volgde een opleiding juwelenontwerp. Ik heb dus vele passies en interesses en ben altijd graag creatief bezig geweest. Zo ben ik ook gepassioneerd door analoge fotografie, dat doe ik in bijberoep voor onder meer De Krant van West-Vlaanderen.”

Ruth groeide op in Brugge maar woonde en werkte lang tijd in Gent waar ze voor een bekend Belgische modehuis actief was als shopmanager. Daarna werkte ze nog een jaartje in een kinderkledingwinkel. “In Brugge heb ik dan weer vijf jaar gewerkt bij Boetiek Ruth, een naamgenote van mij. Daar heb ik veel geleerd zoals het inkopen van collecties.”

Maar de wens om zelfstandig aan de slag te gaan, bleef sluimeren en toen ze op een mooi leegstaand pand in de Burgstraat botste, besloot ze de sprong te wagen. “In de hoofdwinkelstraten, zoals de Steenstraat en de Noordzandstraat, zou het voor mij financieel niet mogelijk geweest zijn, maar dit pand op een mooie locatie bleek dus wel haalbaar”, vertelt Ruth, die het pand grotendeels zelf heeft opgefrist en heringericht.

Duurzame collectie

“Ik heb zelf twee kinderen en die zijn, zeker mijn dochter van negen jaar, een klankbord voor mij. Mijn dochter doet haast alsof het ook haar winkel is. De merken die ik aanbied, staan steeds voor een duurzame productie. Daar sta ik op. Denk aan Bellerose, Simple Kids, March 23 en Marley.”

“Waar ik de naam voor de zaak, The Milky Way, vandaan haal? Ik zocht gewoon iets dat goed bekt en internationaal en vrolijk klinkt. En ja, iedereen die hier iets koopt, krijgt een lekkere Milky Way!”

