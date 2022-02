Duponzoo sluit na bijna 28 jaar hoofdstuk Dadizele af: “Totaalconcept in Kuurne”

Na bijna achtentwintig jaar is dierenspeciaalzaak Duponzoo uit Dadizele verdwenen. De winkel sloot op woensdag 2 februari voorgoed de deuren. Op 17 februari gaat er langs de Ringlaan in Kuurne een gloednieuwe zaak open. “We staan te popelen om te verhuizen, maar we zullen Dadizele toch hard missen”, aldus de werknemers.

Bijna 28 jaar geleden opende Duponzoo de deuren langs de Kleppestraat in het centrum van Dadizele. De dierenspeciaalzaak werd al snel een trekpleister voor dierenliefhebbers. De zaak was ook in trek bij toeristen die een bezoek aan de basiliek en het centrum van de gemeente combineerden met een winkelbezoek bij Duponzoo of Floralux.

“Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er opvallend minder dagtoeristen, maar dat is zeker niet de reden voor onze verhuis. Onze winkel hier is gewoon verouderd en te klein geworden”, zegt marketingverantwoordelijke Sabine Rotsaert.

Een nieuwe winkel op dezelfde site bouwen bleek onmogelijk waardoor Duponzoo besloot om Dadizele te verlaten en een nieuw verhaal te schrijven in Kuurne.

Totaalconcept

Twee weken na de sluiting in Dadizele, op 17 februari, gaat in Kuurne de nieuwe winkel open. Duponzoo nestelt zich langs de Ringlaan, op de site waar Aldi en Jumbo al zijn en er straks nog een Hubo bijkomt. “In Kuurne kiezen we voor een totaalconcept. We blijven er alle soorten dieren verkopen, maar gaan die op een veel mooiere manier presenteren aan de klant”, zegt Rotsaert.

Zo komt er een knaagdiereneiland, een exclusieve papegaaienvolière, een modern reptielenverblijf,.. Duponzoo gaat ook in zee met dierenzorgcentrum WelloPet. Op de gelijkvloerse verdieping komt een dierenartsenpraktijk en een hondentrimsalon. Zelfs dierengedragstherapeuten maken straks deel uit van de nieuwe Duponzoo. “Het hele team van Dadizele verhuist mee naar Kuurne.”

“We kijken er allemaal erg naar uit, al zullen we Dadizele ook hard missen. We hebben hier de voorbije jaren hechte banden opgebouwd met de klanten. We hopen hen straks in Kuurne terug te zien.”

Dadipark

Het vertrek van Duponzoo laat een leegte achter in de Pompeschittersgemeente. Dat beseft ook burgemeester Ward Vergote. “Op het vlak van toerisme is dit een tegenvaller voor de gemeente. Veel mensen combineerden een bezoek aan Duponzoo met een bezoek aan de basiliek. Wij zullen nieuwe toeristische troeven moeten creëren. Ik denk daarbij aan de toekomstige invulling van het Dadipark of de uitkijktoren die er komt.”

De site van Duponzoo, zowel de parking als de winkel, wordt in de toekomst ingenomen door een woonproject. “Hoeveel woningen er zullen komen is momenteel nog niet beslist. Binnenkort pakken we de Kleppestraat aan en daarbij hebben we rekening gehouden met het wegvallen van Duponzoo en de toekomstige ontwikkelingen. We hopen dat het project mooi geïntegreerd wordt in de gemeente.”

