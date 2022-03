Dumpi Mart in Sint-Kruis bestaat vijftig jaar

Langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis wordt dit weekend het vijftigjarig bestaan gevierd van de Dumpi Mart.

De winkel is een begrip op vlak van slaapkamers, eetkamers, woonkamers en burelen. Het zijn de drie kleinkinderen (Nicolas, Helene en Charlotte) van stichter Jerome De Jonckheere die samen met hun moeder de winkel runnen. Grootmoeder Lucienne De Jonckheere is trots dat het werk van haar man verder gezet wordt.

De Galerijen

Ze waren destijds gestart met Galerijen De Jonckheere in de Brugse binnenstad. Ze kwamen toen nog uit heel Vlaanderen achter meubels. In 1989 ging het gebouw van de Galerijen in rook op, waar nu het Martins Hotel staat in de Wollestraat en Oude Burg. In 1972 was Jerome al gestart met zijn Dumpi Mart aan de Maalsesteenweg in Sint-Kruis en was toen de eerste winkel die koos voor een vestiging aan de rand van de stad.

Trouw personeel

De winkel was bijzonder groot en is intussen opgedeeld in tal van winkels van gekende ketens. De ganse familie is tevreden dat ze steeds kon beroep doen op trouw personeel. Zo werkt Frederic Roose al 39 jaar voor de familie. Ook het andere personeel heeft al meer dan dertig jaar dienst en werkt er met plezier. Naar aanleiding van hun vijftigjarig bestaan geven ze zondag 25 procent korting op alles.

(SR/foto SR)