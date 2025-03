Duitse parfumerieketen opent eerste West-Vlaamse winkel in voormalig pand van Zara langs Ooststraat in Roeselare

Het historisch pand langs de Ooststraat, waar jarenlang modeketen Zara gevestigd was, krijgt tegen de zomer een nieuwe invulling. De Duitse parfumerieketen Douglas opent er straks de deuren van hun eerste vestiging in de provincie West-Vlaanderen.

Begin vorig jaar sloot Zara de deuren van hun winkel langs de Ooststraat in Roeselare. Dit tot grote ontgoocheling van heel wat klanten die er vaak over de vloer kwamen. Ruim een jaar later is het duidelijk dat het historisch pand binnenkort terug een invulling krijgt. De Duitse parfumerieketen Douglas hoopt er in de periode rond de Roeselaarse batjes de deuren te openen.

Douglas heeft 1.850 winkels in 22 verschillende landen. De keten opende in augustus 2023 een eerste winkel in ons land. Na Wijnegem Shopping Centrum volgden inmiddels ook een winkel in Genk, Leuven, Sint-Niklaas en Turnhout.