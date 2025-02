DUCO Veurne sleept publieksprijs BouwBeurs Awards 2025 in de wacht

Op de tweejaarlijkse BouwBeurs in Nederland sleepte DUCO Ventilation & Sun Control uit Veurne de Publieksprijs ‘BouwBeurs Awards 2025’ in de wacht. De Bouwbeurs is hét toonaangevende evenement voor de bouwsector op de Jaarbeurs van Utrecht.

Voor de BouwBeurs Awards zijn er drie categorieën: Milieu-impact, Slim & Efficiënt en Tools & Vakmensen. Per categorie zijn er drie genomineerden en is er één winnaar per categorie. Wie de Publieksprijs wint, wordt echter bepaald door de bezoekers van BouwBeurs 2025, die konden kiezen uit alle genomineerde producten.

Richard Geraerts, Sales Manager BU Facade bij DUCO: “Deze erkenning door het publiek is voor ons een enorme eer. Het bevestigt dat de markt behoefte heeft aan duurzame en innovatieve oplossingen om een gezond en thermisch comfortabel binnenklimaat te realiseren. We willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd en kijken ernaar uit om Duco Natural Cooling verder op de kaart te zetten.”

Duco Natural Cooling biedt een energiezuinige aanpak om oververhitting in gebouwen te voorkomen door vraaggestuurde zonwering te combineren met koeling via ventilatie, als alternatief voor energie-intensieve airconditioningsystemen. De geïntegreerde Duco IntelliHub stuurt de componenten automatisch aan op basis van weerdata, zoals temperatuur en windsnelheid, die worden gemeten door het Duco Weerstation. Simulaties tonen aan dat dit systeem tot 80% energiebesparing kan opleveren (ten opzichte van actief koelen) in woningen met vloerkoeling, en bij appartementen aangesloten op warmtenetten een jaarlijkse CO₂-reductie van 325 kg per woning.

Richard Geraerts benadrukt: “DUCO blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van totaaloplossingen die bijdragen aan een gezonde, comfortabele en energiezuinige leefomgeving.”