DRUKTA uit Kortrijk treedt toe tot INNI GROUP

De Kortrijkste commerciële drukkerij INNI GROUP heeft high-end drukkerij DRUKTA overgenomen. INNIG GROUP versterkt zo haar positie in West-Vlaanderen. “Voor onze klanten blijven alle vertrouwde contactpersonen onveranderd en vergroot het aanbod van onze diensten”, zeggen Renaat en Koen, zaakvoerders DRUKTA.

Het DRUKTA-logo krijgt de nieuwe baseline ‘Member of INNI GROUP’. Beide zaakvoerders van DRUKTA, Renaat Desiere en Koen De Brauwer, blijven samen met alle medewerkers aan boord. Op korte termijn zal de drukkerij gelegen op Walle te Kortrijk overgebracht worden naar de gebouwen van INNI GROUP op het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord. Alle contactgegevens van DRUKTA blijven tot dan ongewijzigd.

“Voor onze klanten blijven alle vertrouwde contactpersonen onveranderd en vergroot het aanbod van onze diensten”, zeggen Renaat en Koen, zaakvoerders DRUKTA. “We zijn uitermate enthousiast om voortaan deel uit te maken van INNI GROUP. Een perfecte match met een sterke, ambitieuze, duurzame en culturele fit en bovendien op een boogscheut van waar we nu zitten.”

Uitbreiding drukwerk

Ook Tom Deschildre, managing director INNI GROUP, toonde zich tevreden. “De grafische sector is zich in een ijl tempo verder aan het consolideren. Voor INNI GROUP is het hierbij belangrijk zich te profileren als dé referentie voor drukwerk in West-Vlaanderen én de ruime regio. Als onderdeel van de transformatie van onze activiteiten én met het oog op de toekomst, mikken we dan ook op de uitbreiding van het segment van kwalitatief drukwerk en hoge service in alle oplagen, hetgeen we met deze overname zien te versterken.”

“We zien dit realiseerbaar nadat we eerder dit jaar onze nieuwste investering, de digitale inkjet drukpers – CANON VarioPrint iX 3200 – in gebruik hebben genomen.”