Drukkerij INNI group kondigt overname van sectorgenoot Tanghe Printing aan

INNI group uit Heule is al meer dan 75 jaar een familiebedrijf in het drukwerklandschap. Op maandag 3 februari kondigde de toonaangevende West-Vlaamse speler in de grafische industrie de overname van sectorgenoot Tanghe Printing aan. De acquisitie omvat de overname van zowel het klantenportfolio, als de overname van het gespecialiseerd personeel en het machinepark.

De overname zorgt voor een belangrijke omzetgroei bij INNI group binnen de tak commercieel drukwerk en een versterking in gekwalificeerd personeel. Het huidige machinepark van Tanghe Printing wordt in de loop van 2025 geïntegreerd in de Industrielaan in Heule, waar alle medewerkers van beide bedrijven de activiteiten van Tanghe Printing verder zullen blijven uitvoeren.

“Voordeel voor onze klanten is dat we extra drukcapaciteit creëren en dat we onze dienstverlening versterken door elke stap van het drukproces, van a tot z, zelf in handen nemen. Hierdoor verkort onze doorlooptijd en groeien de mogelijkheden voor maatwerk, het gamma inzake bedrukking van moeilijkere materies en onze drukkwaliteit”, aldus Tom Deschildre, managing director van INNI group.

Als familiebedrijf met een rijke geschiedenis koos Tanghe Printing er bewust voor om met INNI group in zee te gaan. “Het garanderen van de toekomst van ons bedrijf en ons team was mijn prioriteit. INNI group deelt onze visie en waarden, zijnde betrouwbaarheid, vakmanschap en respect voor mens en milieu. Daarom ben ik er zeker van dat we elkaar zullen versterken in een snel veranderende markt”, licht Claudie Tanghe toe.

“De toekomst van drukwerk wordt soms in vraag gesteld. INNI group gelooft echter meer dan ooit in de meerwaarde van drukwerk” – Tom Deschildre

INNI group is met deze overname niet aan zijn proefstuk toe. Eerdere succesvolle integraties waren Strobbe, PurePrint, Drukta en drukkerij Vanhoutte. “De toekomst van drukwerk wordt soms in vraag gesteld. INNI group gelooft echter meer dan ooit in de meerwaarde van drukwerk. Het groeiverhaal naar een full-service drukkerij getuigt daarvan en daar speelt deze overname een cruciale rol in”, besluit Tom Deschildre.