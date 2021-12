Drone Division groeide 300 procent in 2021 en zet hiermee de stap naar verdere uitbreiding

Het innovatieve bedrijf ‘Is it a Plane’ (en dochterbedrijf Drone Division) van Roeselarenaar Stefaan Degryse probeert vanuit Wingene de wereld te veroveren. “De combinatie van drones en artificiële intelligentie is toonaangevend in België, onze kennis en technologie willen we straks ook internationaal inzetten.”

Stefaan Degryse (51) was als ondernemer al actief in diverse sectoren, maar richtte in 2018 ‘Is it a Plane’ op met Wim Desmet, Jeroen Mortier en Chris De Rouck. Simpel gesteld gaat het bedrijf met drones de lucht in en verzamelt het daar data die dan geanalyseerd en gerapporteerd wordt. De mogelijkheden zijn oneindig. Het bedrijf kwam het eerst in het nieuws toen ze voor de stad Oostende alle meeuwennesten in kaart bracht. Beelden maken van alle Oostendse daken is één iets, er moest ook software ontwikkeld worden die de meeuwennesten automatisch kan detecteren. “Dat vergt training van de software. Die moet een broedende meeuw kunnen onderscheiden van eentje die zit uit te rusten op de dakgoot. Het ontwikkelen van een model op basis van artificiële intelligente biedt daar de oplossing.”

Dankzij onze drones moeten er geen klimmers meer in de hoog- spanningsmasten; Wij werken sneller, goedkoper, veiliger en ook accurater

Is it a Plane ontwikkelt oplossingen voor automatische schadedetectie op industriële of kritische installaties zoals hoogspannings- en telecommasten, gebouwen en bruggen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van computervision en artificiële intelligentie. Het bedrijf biedt zijn kant en klare oplossingen aan de markt via dochterbedrijf Drone Division, dat optreedt als volledig operationele partner met expertise in infra(structuur), telecom en hoogspanning.

Kostenbesparend

De klanten zijn dus te vinden in deze drie sectoren. “Vooreerst de afdeling ‘Infra’, met gerichte oplossingen voor de bouwsector en industrie. Hier ondersteunen we bouwbedrijven in het digitaliseren van de werf. Daarnaast worden we ingezet voor inspecties op beton en staal zoals bruggen of gebouwen. In ons land zijn namelijk heel wat bruggen aan herstel toe. Met behulp van onze binnenshuis ontwikkelde software op basis van artificiële intelligentie zijn we in staat om bruggen te inspecteren tot op millimeterniveau. Maar dat geldt ook voor andere gebouwen. Zo werd onlangs in drie dagen tijd de koeltoren van BASF in kaart gebracht, een werk dat met klimmers anders weken duurt. En dat is de rode draad door onze manier van werken. Wat wij doen is niet enkel sneller, het is ook veiliger en accurater dan de klassieke manier van werken. Met als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing voor de klant.”

Misschien vallen deze vier voordelen het best uit te leggen aan volgend voorbeeld in een andere sector waar Is it Plane actief is: de hoogspanning. “Als er schadedetectie moest gebeuren aan een hoogspanningsmast, dan moest iemand naar boven klimmen om daar alles te gaan bekijken. Dan word je al geconfronteerd met de menselijke foutenmarge. Wij werken met beelden die automatisch worden geanalyseerd op schade en die data worden weergegeven in een digitaal portaal. Zo kan men ten allen tijde zelf vaststellen wat er precies fout is. Daarnaast maken we alles digitaal meetbaar. Deze nieuwe manier maakt het werk veiliger, omdat je geen mensen omhoog moet sturen. Aangezien het sneller gaat, is het ook goedkoper. Want als je een mens in een hoogspanningsmast omhoog stuurt, moet je een volledige hele lijn spanningsloos plaatsen, wat op zich dan weer stukken van mensen kost. Bij ons kan die lijn gewoon perfect blijven functioneren terwijl wij ons werk doen. De operationele continuïteit blijft dus gewaarborgd.”

Omschakeling naar 5G

Een derde sector waar het bedrijf al zijn sporen verdiende is de telecom. “We zijn nauw betrokken bij de omschakeling van 4G naar 5G. In België maken we digitale plannen (digital twins) van alle zendmasten. Zo brengen we alle apparatuur op elke mast in kaart. Vroeger moesten diverse ingenieurs en architecten met elk hun eigen specialiteit ter plaatse, nu wordt er massa’s tijd gewonnen door onze data digitaal te consulteren achter hun pc.”

Is it a Plane ontwikkelt de software in eigen huis. Voor het operationele werk is er al een dochterbedrijf dat toepasselijk Drone Division heet. In totaal werken er al acht mensen. “Zelf ben ik elektronicus van opleiding, met een bijzondere interesse in nieuwe technologieën. We zoeken continu profielen die schaars zijn op de arbeidsmarkt. Maar als je bij ons binnenwandelt, dan kom je in een ware mancave van drones en aanverwante apparatuur. Het walhalla voor techneuten. En dat spreekt aan!”

Patenteren is duur

Het bedrijf heeft nog de maatschappelijke zetel in Roeselare, de thuisstad van Stefaan Degryse, maar heeft nu ook een uitvalsbasis in de Beernemsteenweg in Wingene. “We werken nu al over heel België, hier zitten we dicht bij de autosnelweg.” Het bedrijf is groeiende. “We zijn ook volop onze technologie aan het patenteren. Maar dat is een dure aangelegenheid. Daarom zoeken we ook investeerders die mee aan boord willen, want uiteraard is alles wat wij doen ook in het buitenland inzetbaar.”

Is it a Plane werkte tot nu vooral voor enkele grote spelers. “Maar de toepassingen zijn oneindig. Zo bieden we bijvoorbeeld een oplossing aan om boven industriële terreinen te vliegen en vanuit de lucht het volume te bepalen van de opgeslagen grondstoffen zoals zand, grind en andere materialen. Daarnaast krijgt de klant de mogelijkheid om alles op te volgen in een digitaal portaal. Daar waar anders de stock zowat geschat werd, kun je dat nu correct inmeten. Niet enkel handig voor je stockbeheer, maar zeker ook voor je boekhoudkundige verwerking.”

Is it a Plane werkt vanuit de lucht, maar ook vanop de grond en op het water. Van POM West-Vlaanderen krijgt Is it a Plane een Quick Win-subsidie. “Samen met Baggerwerken Decloedt en zoon uit Oostende gaan we onze technologie ook laten werken vanop schepen. Van daaruit kunnen we ook bruggen en kaaimuren gaan monitoren op schade.”