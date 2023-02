Drogisterij en doe-het-zelf De Drie Zwanen stopt ermee: “Grote uitverkoop in maart of april”

Al 75 jaar lang, eerst langs de Langerei en later aan de Astridlaan, brengt De Drie Zwanen allerlei huis-tuin- en keukenproducten aan de man. Maar daar komt uiterlijk in mei een einde aan. “Het is met pijn in het hart maar alle kosten zijn zo gestegen dat het niet meer rendabel is”, zegt Peggy Verdonck (48).

Serviezen, muizenvallen, potten en pannen, detergenten, wenskaarten, schroevendraaiers of rattenvergif… Je vindt het allemaal bij De Drie Zwanen langs de Astridlaan in Assebroek. Dat en nog zoveel meer. Want het gamma producten is echt gigantisch en vooral erg divers.

Het verhaal van De Drie Zwanen begon in 1947 in een pand langs de Langerei in de Brugse binnenstad. Er werden vooral schoonmaak- en andere huis-tuin- en keukenproducten aan de man gebracht.

“In 1986 heeft mijn latere vriend Stefaan Timmerman de zaak daar overgenomen van zijn tante”, zegt huidig uitbaatster Peggy Verdonck. “En in 1996 heeft hij de winkel dan naar hier verhuisd, in dit ruime pand. Ik heb Stefaan dus leren kennen toen hij de zaak al runde en in 2005 ben ik bij hem in de winkel komen werken.”

“Het was voor mij erg boeiend om dat ruimte gamma producten hier in de winkel te leren kennen en zo de klanten ook de nodige uitleg te kunnen geven. Het contact met de klanten is wat me altijd zo heeft aangesproken in deze job. Ik heb hier met Stefaan gewerkt in de winkel tot 2010, het jaar dat hij helaas op slechts 44-jarige leeftijd overleed.”

Persoonlijke service

Een zware opdoffer dus voor Peggy, maar ze had zo’n grote liefde voor de zaak en de klanten dat ze besloot om de uitbating alleen verder te zetten. “Eigenlijk ben ik een kleinere versie van een Maxi-Stock of Stock Vermeersch. Maar ik heb altijd tussen die grote kleppers kunnen overleven doordat ik eigenlijk ook wel een soort buurtwinkel ben voor de mensen uit Assebroek en omgeving.”

“En natuurlijk ook door de persoonlijke service. De klanten kennen mij en ik ken de meeste van hen. Voor een aantal vooral oudere klanten lever ik zelfs producten aan huis, zoals kattenvoeding bijvoorbeeld.” Een mooi verhaal dus, maar toch liet Peggy onlangs aan al haar klanten weten dat ze de zaak uiterlijk eind mei zal stopzetten.

“De prijzen voor zowel verwarming en elektriciteit maar ook voor het inkopen van de producten zijn zo gigantisch gestegen het voorbije jaar dat het niet meer rendabel is. Ik zou zo’n 50.000 euro per jaar meer moeten verkopen om terug op het niveau te zitten van voor al die prijsstijgingen. Doordat ik geen keten ben maar dus slechts één vestiging heb, kan ik bovendien niet zo hard onderhandelen met de leveranciers dan de grotere zaken, die volumekortingen bedingen. Vanaf maart-april houden we uitverkoop met de nodige kortingen. Wat ik hierna ga doen? Daar moet ik nog eens goed over nadenken”, besluit Peggy.

