Drijvend restaurant krijgt nieuwe invulling: Meet Puerto wordt meeting- en eventlocatie

Ondernemer Brecht Devriese blaast met een opvallend initiatief het drijvend ponton in het Mercatordok nieuw leven in. “Hier kunnen allerlei events maar het einduur is steevast middernacht”, luidt het. In maart zijn de eerste meetings al gepland.

Eind 2021 verscheen het drijvend ponton aan het Jan Piersplein in het Mercatordok. Het ‘drijvend restaurant’ met uitgeruste keuken was het werkterrein van verschillende uitstekende chefs maar wegens personeelsproblemen sloot het in 2023. Een verkoop nadien ging op het laatste moment niet door waardoor het drijvende pand sindsdien leeg stond. Nu opent op die bijzondere locatie Meet Puerto, een initiatief van Brecht Devriese. “Ik ben actief in de opleidingswereld waarbij ik opleidingsorganisaties ontzorg rond software, marketing en locatie. Met Sios ben ik ook zelf actief in de opleidingen en logistiek. Daarnaast ben ik actief met Promatis in consultancy en advies aan opleidingsorganisaties rond administratie, marketing en software. We zijn vooral actief in het Gentse waar we heel wat locaties beheren en gebruiken voor opleidingen, meetings en vergaderingen.” Er komt nu een uitbreiding naar de kust met een eigen locatie Meet Puerto op het drijvende ponton in de Mercatorjachthaven.

Diverse activiteiten

“De locatie met een 20-tal zitplaatsen of dubbel zoveel staanplaatsen zullen we gebruiken voor zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, workshops, opleidingen, netwerkbijeenkomsten of productlanceringen. Er is een markt voor bij bedrijven want de kust en deze unieke locatie spreken tot de verbeelding.” Daarnaast kunnen er ook privé-evenementen zoals kleine recepties, bijvoorbeeld na een huwelijk op de Mercator. “Hier zijn ook mogelijkheden voor teambuildings of culturele activiteiten.” Een meerwaarde ziet Brecht in de aanwezigheid van de volledig uitgeruste keuken : “Dat biedt de mogelijkheid voor maaltijden van een eigen chef of externe cateraar.” Meet Puerto richt zich vooral tot de bedrijfssector. “Een privé-evenement kan, maar we willen hier geen party’s want we moeten ons houden aan het einduur van middernacht zodat we voor de buurt geen hinder veroorzaken.” Er zal samengewerkt worden met lokale bedrijven en cateraars en er zijn ook vacatures voor flexijobs. “De eerste boekingen zijn al binnen. Zo zal een lokaal bedrijf hier tijdens Oostende voor Anker haar klanten informeren.”