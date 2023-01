Dries François geeft dagelijkse leiding van Immo François in regio Brugge uit handen

Dries François, de oprichter en CEO van de Immo François, geeft de leiding van de kantoren in de Brugse regio van deze immogroep uit handen. Immo François groeide in korte tijd uit tot een grote speler in de immobiliënmarkt en telt intussen 28 kantoren in Oost- en West-Vlaanderen. Om Immo François nu verder klaar te stomen voor de toekomst, werd besloten om de leiding over de kantoren in Brugge, Oostkamp en Varsenare over te dragen aan de 28-jarige Kenjiro Waeles. “Wij onderscheiden ons door onze sterke dienstverlening en daar wil ik blijven over waken”, zegt Dries François. “Maar dan moet ik er tijd voor kunnen vrijmaken. Vandaar dus deze beslissing. “Ik blijf wel aanwezig om vanuit het hoofdkantoor in Brugge onze strategische krijtlijnen uit te zetten. Tegelijk wil ik mijn kennis nog meer gaan inzetten om mijn collega’s te begeleiden. Zeker in een grootstedelijke omgeving, waar we meer voet aan de grond willen krijgen, kan mijn ervaring een meerwaarde voor hen zijn. Zo zal ik ons volgende kantoor in Brussel helpen opstarten.”

Specifieke expertise

Kenjiro Waeles, die vanaf nu dus de Brugse regio onder zijn hoede krijgt, heeft ruim zes jaar ervaring als vastgoedmakelaar en beschikt over een specifieke expertise in nieuwbouw en projectontwikkeling. “Brugge is dan wel een vrij competitieve markt, maar intussen woon ik vlakbij en ken ik de regio goed. En met de steun van de groep achter me ben ik dan ook gesterkt in het geloof dat ik hier in mijn missie zal slagen”, besluit Kenjiro Waeles vastberaden. (PDV)