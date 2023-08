Drie West-Vlaamse Delhaizewinkels worden dit najaar zelfstandig

De eerste vijftien van de 128 supermarkten die Delhaize in eigen beheer heeft, worden overgenomen door zelfstandige ondernemers. Daar zitten ook drie West-Vlaamse vestigingen bij.

De heropening als zelfstandige supermarkten is voorzien in de loop van oktober en november. De supermarktketen zegt dat voor alle 128 supermarkten in eigen beheer een overnemer gevonden zal worden.

In onze provincie gaat het om de winkels in Ieper, Izegem en Knokke.

Transitiepremie

Bij de overgang van supermarkten in eigen beheer naar supermarkten uitgebaat door zelfstandige ondernemers behouden alle medewerkers van de betrokken supermarkten hun tewerkstelling en hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden conform de CAO 32bis, verzekert Delhaize. De supermarktketen zal de winkelmedewerkers ook een “transitiepremie” van 1.500 euro toekennen, verhoogd met 100 euro per jaar anciënniteit.

Al kandidaat-overnemers

Van de overnemers van de eerste vijftien eigen Delhaize-supermarkten baten er vijf al andere Delhaize-supermarkten uit. Vijf andere overnemers zijn medewerkers van Delhaize, de resterende vijf zijn ondernemers die voor het eerst aantreden.

Volgens Delhaize is er op dit moment voor alle supermarkten in eigen beheer ten minste één kandidaat. Voor 90 procent zijn er ten minste twee kandidaat-overnemers. “De komende maanden komen er op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de overgang naar zelfstandige Delhaize-supermarkten zullen maken”, aldus Delhaize.