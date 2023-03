Drie vrouwelijke topondernemers geven op vrouwendag een inspirerende lezing in de Sint-Niklaaszaal in Westkapelle

Op woensdag 8 maart, op internationale vrouwendag, zetten vakorganisaties vrouwelijk ondernemerstalent in de schijnwerpers. Ook in Knokke-Heist!

De lokale afdelingen Unizo & Best Pittig slaan samen met het gemeentebestuur de handen in elkaar voor een op en top vrouwelijke ondernemersboost. Véronique Bockstal, gekend van het boek ‘De Vrouw van 1 Miljoen’, Katlijn Voordeckers, strategisch branding expert en Julie Maertens van Inner staan in voor een krachtige inspirerende lezing.

De lezing vindt plaats op woensdag 8 maart om 19.30 uur. De deuren openen om 19.15 uur in de Sint-Niklaaszaal in de kerk van Westkapelle. Leden Unizo of Best Pittig betalen € 15, niet-leden € 30 inclusief netwerkmoment met hapje & drankje. Inschrijven kan via bestpittig.kh@gmail.com. Starters krijgen voordeeltarief!