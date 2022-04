Drie vrienden uit Kortrijk maken eigen sinaasappellikeur Picori: “Klanten gouden moment bieden”

Drie vrienden brengen samen Picori op de markt, een drankje op basis van verse sinaasappels. Ze willen er deze zomer volledig mee uitpakken. Hun drankje wordt al in een aantal restaurants én in een sterrenzaak geserveerd.

Henri Vanneste (41) uit Kortrijk drinkt graag een aperitief op basis van sinaasappels, en had de ambitie om dat ooit zelf eens te maken. Hij sloeg aan het brouwen en maakte een likeur op basis van sinaasappel, kinaschors en gentiaan. Het begon met een klein vaatje van 10 liter. Nadat hij enkele vrienden had laten proeven, besloot Henri samen met Sander Loosveld (37) uit Marke om het drankje op de markt te brengen. Het kreeg de naam Picori.

Verse sinaasappels

“We werken met verse sinaasappels die twee dagen na het plukken uit Spanje geleverd worden en we halen een zuurtje uit Engeland”, luidt het bij de twee mannen. Stijn Loosveld (40), de broer van Sander, kwam met zijn commerciële bagage ook in het verhaal. De drie mannen werken voor Picori in bijberoep.”

“Henri is directeur van vbs Sint-Theresia in Rollegem, Sander werkt in de IT bij TVH en Stijn is business developper. Met hun bedrijfje Picori komt een droom van 20 jaar geleden uit voor de drie mannen die vroeger samen in de Chiro zaten en ook samen voetbalden. “We spraken er toen over dat we ooit eens iets samen op poten zouden zetten.”

Picori werkt al samen met enkele restaurants en het drankje wordt al particulier verkocht via enkele verdelers. “We willen Picori nu volledig uitbouwen”, luidt het. “Onze missie is grote gouden momenten aanbieden aan onze klanten. We willen met hen groeien. We zijn ambitieus zonder naïef te zijn. Het moet natuurlijk leuk blijven. We hebben alle drie een job en een gezin. Het is leuk om dit alles te combineren.”

Draakje

Picori is een goudgele likeur die zuiver kan gedronken worden of gecombineerd met een droge witte wijn, tonic, rosé, schuimwijn… Op de eigenzinnige fles staat een logo met de mythische draak Pi Xiu. De draak die honger heeft naar goud is een verwijzing naar onze missie om de consument gouden momenten te bezorgen. In de bek van de draak zit een verwijzing naar de kruiden die zorgen voor de subtiele bittere smaak van Picori.

“Die bitterheid zorgt ervoor dat de honger niet verdwijnt. Picori is een aperitief die niet stroperig is. Picori is intussen te verkrijgen in een aantal verkooppunten in de streek rond Kortrijk en ook in Heuvelland is er al een verdeelpunt. Op www.picori.be kan je de verdelers vinden. Picori is al te vinden op Instagram en binnenkort op Facebook.

(EDB)