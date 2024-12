Drie ondernemingen zetten schouders onder ontwikkeling ‘t Park Zuid: “Dit project kan Tielt ten goede komen”

’t Park Zuid is voortaan in handen van drie Tieltse ondernemers. Stefaan Van Hulle, Karel Vlaemynck en Dumobil nemen namelijk het aandeel van de Brusselse ontwikkelaar Immobel over. De verkaveling komt tussen de Bedevaartstraat, Blekerijstraat en Huffeselestraat en omvat een stadspark van 5 hectare, zeven loten voor 198 meergezinswoningen en 57 loten voor woningbouw.

Het waren het Brusselse Immobel en het Tieltse Dumobil die in 2018 het initiatief namen voor ’t Park Zuid, dat toen aangekondigd werd als een nieuw ‘klein dorp’ in Tielt. Niet onterecht, want afgezien van de Collegesite is het een van de grootste bouwprojecten van de afgelopen decennia in Tielt. Op de site van Maele is inmiddels een nieuwe wijk verrezen en het klooster is gesloopt, maar de achterliggende weilanden – een gebied van liefst 12 hectare – wachten nog op ontwikkeling. Centraal komt een groot nieuw park. In dat park komen twee visvijvers op de Marialoopbeek, maar ook vlonderpaden, fiets- en wandelpaden en zitbanken. Aansluitend wordt er bovendien een stadsrandbos aangelegd dat tot de Meulebeeksesteenweg zal reiken. Stefaan Van Hulle en Karel Vlaemynck, respectievelijk CEO van Bouwservice Van Hulle en Group Vlaemynck, en Philippe en Julien Dubaere van Dumobil nemen het aandeel van de Brusselaars over, goed voor 88 appartementen en 57 woningen.

Het aandeel van Dumobil wordt in dezelfde groep ingebracht zodat de volledige site quasi in handen is van de drie ondernemers, die daartoe een nieuwe vennootschap hebben opgericht. De drie Tieltse bedrijven willen zich samen focussen op de ontwikkeling van het stadsgedeelte. “We hebben elk onze eigen bouwgerelateerde expertise en vullen elkaar in dit project perfect aan”, klinkt het. “Group Vlaemynck en Dumobil zijn thuis in woning- en appartementsbouw en verzorgen de coördinatie en commercialisatie. Bouwservice Van Hulle staat dan weer in voor de afwerking en de bouwmaterialen. Group Vlaemynck kan bovendien eventueel als syndicus optreden.”

Voor ’t Park Zuid zijn ondertussen twee omgevingsvergunningen afgeleverd. In het voorjaar 2025 wordt gestart met de commercialisatie van het eerste appartementsgebouw aan het einde van de Blekerijstraat. In dat gebouw komen 37 zuidgerichte wooneenheden die zullen uitkijken over het nieuwe stadspark met vijvers en wandelpaden. Wellicht halfweg 2025 gaan de bouwwerken van start.

’t Park Zuid als motor

De ondernemers hopen dat ’t Park Zuid een nieuwe aantrekkingstool voor Tielt kan vormen, en één en ander in beweging zet. “We kampen in onze stad met een aantal uitdagingen. Er is nood aan nieuwe, jonge gezinnen en aan extra arbeidskrachten. Dit project kan onze stad ten goede komen”, aldus de ondernemers. “We spreken hier over betaalbare woningen op een toplocatie, vlakbij het station en op amper 25 minuten van Gent. Tegelijk willen we dankzij ’t Park Zuid en straks ook dankzij de Collegesite de oudere bevolking de kans bieden om te verhuizen naar een appartement dat voldoet aan alle hedendaagse energienormen. De bestaande, vrijkomende woningen kunnen dan door hun nieuwe eigenaars gerenoveerd worden.” (SV)