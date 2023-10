Dressed by Ashley geopend in Ring Kortrijk

Op vrijdag 13 oktober opende de pop-upwinkel Dressed by Ashley feestelijk de deuren in Ring Kortrijk met een hapje en drankje voor alle klanten.

Ashley Delaere en haar mama Fleur presenteren de gloednieuwe herfstcollectie. Verwacht je aan een uitgebreide collectie dameskledij en accessoires, van merken als AC by Annelien Coorevits, Josh V en Alexander Laurent. Ashley is afkomstig uit Deerlijk, genoot een opleiding kapster en werkte een tijdlang in de horecasector. Midden in de coronaperiode startte ze Dressed by Ashley op.

“Ik was altijd al bezig met mode en volg zelf graag de nieuwe trends”, zegt Ashley. “De verkoop van kleding en schoenen gebeurde hoofdzakelijk via Facebook, Instagram en mijn website. Het is geen verrassing dat ik voor de kledingsector ben gevallen. Zelf loop ik graag als shopaholic een winkel binnen. (lacht) Het kriebelde om zelf iets met mode te doen.”

Fris en trendy

Die passie resulteerde dus in pop-upboetiek Dressed by Ashley in de Leiestraat 3 in Kortrijk. In de herfst- en winterperiode opent ze daarnaast een pop-up in Ring Kortrijk. “Leuk als het minder goed weer is.”

De boetiek aan de Leiestraat wordt een outlet op donderdag, vrijdag en zaterdag, open van 10.30 tot 17 uur. Tijdens de feestelijke openingsdagen krijgen de klanten 10 procent korting.