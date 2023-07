Downtown Vintage opent in Ter Steeghere: “Tweedehandskledij is vooral bij de jeugd erg populair”

In de Brugse winkelgalerij Ter Steeghere, tussen de Wollestraat en de Burg, opende het jonge koppel Tenzin Kunga (24) en Tenzin Pelzom (19) onlangs de winkel met tweedehandskledij Downtown Vintage. “Zeker bij de jeugd is tweedehandskledij nu echt wel in”, klinkt het.

Zowat halverwege de winkelgalerij Ter Steeghere vind je sinds kort de kledingwinkel Downtown Vintage. Zoals de naam, met vooral de vermelding vintage, al doet vermoeden gaat het om een winkel met tweedehandsstukken. De zaak wordt uitgebaat door het jonge koppel Tenzin Kunga en Tenzin Pelzom, afkomstig uit de grote Tibetaanse gemeenschap in India. “Onder Tibetanen zijn er heel veel mensen met de voornaam Tenzin, zoals wij twee dus, en daarom wordt de familienaam meer als roepnaam gebruikt bij ons”, verduidelijkt Tenzin Kunga.

Amsterdam

“Onze grootouders hebben nog in Tibet gewoond, maar door de Chinese bezetting zijn heel veel Tibetanen naar Indië gevlucht, net zoals mijn familie”, vult zijn vriendin Tenzin Pelzom aan. “Daar zijn hele gemeenschappen waar je je volledig in Tibet voelt.”

Tenzin Kunga is al een tijdje geleden met zijn ouders naar België gekomen en woont sinds zijn dertiende in Brugge. Zijn vriendin woonde eerder in Amsterdam en kwam in 2020 voor het eerst naar Brugge, om er zich recent dan ook te vestigen.

Ecologisch interessant

“Brugge is veel rustiger dan de grote steden in Indië en uiteraard ook veel rustiger dan Amsterdam”, zegt ze. “Maar het is wel een mooie en aangename stad. In Amsterdam zijn vintage winkels heel erg populair; zeker onder jongeren. En ik zie dat dit er hier nu toch ook aankomt. Mijn eigen kleerkast bestaat voor 90 procent uit tweedehandsstukken en ook mijn vriend is helemaal mee in dit verhaal. Het is goedkoper, je kunt meer stukken aankopen en het is ook ecologisch interessant, want er belandt veel minder kledij bij het afval. We moeten nu nog wat aan onze naamsbekendheid werken, maar hier in het centrum van de stad hebben we alvast een goede locatie. Met inderdaad veel toeristen, al streven we er ook naar een ruim lokaal publiek te bereiken.” (PDV)

