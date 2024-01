Dovy opent 40ste toonzaal met 40 dolle dagen aan ‘t Hoge in Kortrijk

In 1980 werd de allereerste Dovy-keuken gemaakt. Intussen bestaat de zaak al 44 jaar en dat wordt gevierd met de opening van een 40ste toonzaal en 40 dolle dagen. Dit keer aan ’t Hoge in Kortrijk. Met de opening zijn er 40 keukens te winnen en krijgt de koper tot een vierde van hun keuken gratis.

Wat in 1980 begon in een oude vlasschuur is 44 jaar later uitgegroeid tot een zeer gekende en bekende zaak: Dovy Keukens. Donald Muylle, meubelmaker van opleiding, begon samen met zijn vrouw Yvette Claeys aan het maken van hun eigen ‘droomkeuken’ in een oude vlasschuur in Oekene.

Openingsacties

Al vlug kwam de vraag van familie en vrienden om ook hun droomkeuken te maken. Deze tevreden klanten brachten al snel andere klanten aan en met een eerste toonzaal in 1981 was de trein was definitief vertrokken. Sinds kort is de 40ste toonzaal van Dovy Keukens open op Hoog Kortrijk. Klanten kunnen er in de toonzaal van 1.300 m² genieten van aantrekkelijke openingsacties. Er worden 45 keukens tentoongesteld met de nieuwste tendensen, materialen, stijlen, modellen, kleuren en accessoires. Consultants maken de potentiële klant wegwijs.

Peter Van Asbroeck aan de kookpot

In de toonzaal staat ook een keuken met de meest recente AEG-toestellen, en dit heeft een reden. Deze keuken dient namelijk voor een kookdemonstratie van en met tv-kok Peter Van Asbroeck en voor het Keukenfestival. Op 21 januari demonstreert Peter van 14.30 tot 17 uur hoe je proevertjes kan maken.

Op 27 januari is er van 11 tot 17 uur een Keukenfestival, waar lokale handelaars klanten laten proeven van een kopje koffie, streekbier of glas wijn. Een chef van AEG geeft uitleg over de werking van de nieuwste toestellen, de Kaasconnaisseur laat kaassoorten degusteren en diverse leveranciers demonstreren hun producten. Nu zijn er ook de 40 Dolle Dovy Dagen met in alle toonzalen samen, 40 te winnen keukens en een actie waarbij je een vierde van je keuken gratis krijgt.

Gratis toestel

Wie tijdens de openingsperiode een keuken bestelt, krijgt gratis een AEG-toestel. Je kan kiezen uit een droogkast, keukenrobot, wasmachine, robotstofzuiger of een vrijstaande koelkast. De nieuwe toonzaal is open van 9 tot 19 uur en op zon- en feestdagen van 10 tot 18 uur. Gesloten op woensdag.