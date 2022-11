Dovy Keukens opent eerste toonzaal in Frankrijk

Dovy Keukens heeft een eerste toonzaal in Frankrijk geopend, net over de grens in Rijsel. Dat meldt de Roeselaarse keukenbouwer.

Er was al even sprake van een toonzaal in Frankrijk. Die is vorige week effectief geopend, in het oude stadscentrum van Rijsel.

Volgens marketingverantwoordelijke Mario Muylle is Dovy niet nieuw op de Franse markt. “Heel wat Franse klanten vonden al hun weg naar onze vestigingen die dicht bij de grens gelegen zijn. Onze toonzaal in Moeskroen, die in mei de deuren opende, ligt overigens ook vlak bij de grens. We hebben dus zeker al een klantenbestand opgebouwd.”

De keukenbouwer wil er de markt aftasten. Grote plannen om uit te breiden in Frankrijk zijn er voorlopig nog niet. “We zullen eerst kijken hoe we daar voet aan de grond krijgen en op basis van onze ervaringen en de vraag vanuit de markt verder bepalen welk groeipotentieel er is”, aldus nog de zoon van oprichter Donald.

De toonzaal in Rijsel is de 37ste van het bedrijf, dat al sinds 1980 keukens maakt.