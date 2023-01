Dovy Keukens bouwt nieuwe toonzaal in Kortrijk

Halfweg 2023 komt er een nieuwe toonzaal van Dovy Keukens aan ‘t Hoge 65 in Kortrijk, de plaats waar het failliete Furka Grootkeukens huisde. De nieuwe toonzaal wordt daarmee de zesde toonzaal in West-Vlaanderen.

Keukenbouwer Donald Muylle en Dovy Keukens zijn wereldberoemd in Vlaanderen: niet enkel door hun opvallende reclamespots maar ook door het maken van keukens voor onder meer de tv-reeksen Thuis en Familie. De nieuwe keuken in Familie werd niet alleen op maat gemaakt voor de opnamestudio maar ook voor het personage van Quinten omdat hij in een rolstoel zit. Dovy Keukens heeft 36 toonzalen in België waaronder 5 in West-Vlaanderen: Brugge, Ieper, Oostende, Roeselare en Waregem.

Nu komt er een zesde bij in Kortrijk, waar Donald Muylle al langer een vestiging wilde. De nieuwe toonzaal komt aan ’t Hoge 65, op de plaats waar het failliete Furka Grootkeukens tot eind 2021 huisde. “Het bestaande pand was bestemd voor handel, in dit geval groothandel voor groot- en industriële keukens. Dat laat de komst van Dovy keukens toe”, aldus schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Muylle kocht in 2022 een deel van de site. Vanaf half januari wordt het bestaande gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe toonzaal en parking. Het complex zou tegen het bouwverlof van 2023 afgewerkt zijn.