Douillette, de kersverse baby van Laurence Claerbout

Douillette is de kersverse baby van Laurence Claerbout. De fotografe is gespecialiseerd in newbornfotografie. “Ik ben dol op baby’s en verzot op de oude Franse sfeer.”

Laurence Claerbout (40) werkte 20 jaar als leerkracht in het lager onderwijs, maar geeft haar carrière nu een andere wending. Sinds kort is haar hoofdberoep fotograaf. “Ik ben dol op baby’s en wou vroeger eigenlijk vroedvrouw worden”, opent Laurence het gesprek. “Mijn favoriete speelgoed was een verzorgingstafel waarop ik mijn pop van een nieuw pampertje voorzag. Ik vind het heerlijk op met baby’s rond te lopen, ze te wiegen en te troosten. Maar uiteindelijk heb ik toch niet voor vroedvrouw gestudeerd, want ik scoorde niet goed op chemie en volgens een leerkracht had ik de naturel om les te geven. Dus ging ik voor leerkracht lager onderwijs studeren. Ik heb mijn job altijd graag gedaan, maar de lokroep naar baby’s bleef.”

Fotografie is ook iets waar Laurence al sinds haar jeugd mee bezig is. “We hadden thuis een donkere kamer en daar mocht ik foto’s helpen ontwikkelen met mijn vader. Dat en een valies vol oude foto’s met een witte, gekartelde rand die ik vond bij mijn bobonne, hebben mijn liefde voor fotografie aangewakkerd. Van mijn twee kinderen, Camille en Loïc, heb ik ook ontelbaar veel foto’s genomen.”

Nichtje Cécile

Enkele jaren geleden startte Laurence met een opleiding fotografie in avondschool. “Sindsdien is de passie alleen maar gegroeid. Al ging de ‘newbornbal’ pas echt aan het rollen door de geboorte van mijn nichtje Cécile vorig jaar. Met haar deed ik mijn allereerste newbornshoot. Ik heb toen ook beslist om me hierin te specialiseren”, vervolgt Laurence.

De Brugse fotografeert de kersverse baby’s thuis. “Knus de vertaling van Douillette in hun natuurlijke omgeving. Thuis, in een ongedwongen en ontspannen sfeer. Dat is een bewuste keuze. Zo hoeven de ouders zich ook niet te verplaatsen. Behalve newbornshoots, doe ik ook zwangerschaps- en kraamreportages en fotografeer ik eerste verjaardagen. Ook productfotografie is iets waar ik me mee bezig hou.”

Laurence heeft een groot gevoel voor nostalgie en is verzot op de oude Franse sfeer. Dat weerspiegelt zich ook in haar manier van fotograferen. Haar foto’s hebben een nostalgische uitstraling. “Ik werk graag met tweedehandse vondsten, handgemaakte dingen en natuurlijke materialen in mijn shoots. Het ecologische aspect, het zorg dragen voor de wereld vind ik belangrijk. De foto’s worden ook hier weer dat nostalgische met de hand ingeplakt in een ecologisch album.” (BC)