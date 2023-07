Double Digit viert mijlpalen en verwelkomt nieuwe leden

Double Digit-Growing Through Experience groep heeft een mijlpaaljaar achter de rug. In de afgelopen twaalf maanden heeft DX-Solutions, onderdeel van de groep, 11 nieuwe gezichten verwelkomd en zijn positie in IT, data en digitale innovatie nog versterkt.

Het is een belangrijk jaar voor CEO Xavier Dekeyster, die viert dat het 18 jaar geleden is dat hij zijn ondernemersreis begon. Na het oprichten van DX-Solutions in 2005 en dxADSL in 2006, dat in 2011 werd verkocht aan Proximus, blijft hij ondanks diverse crisissen en pandemieën innoveren en groeien. DX-Solutions implementeert een ‘Think, Build, Maintain’-methode om digitale innovatie en bedrijfsdoelen te koppelen voor data-gestuurde IT-strategieën. “We focussen op langdurige partnerships en toekomstbestendig succes”, aldus CEO Xavier Dekeyster. Een van de nieuwe leden van het team is Operations Manager, Robbert De Grove. “Aangesteld om te helpen bij de operationele uitvoering en optimalisatie van DX-Solutions, werkt Robbert nauw samen met mij om de dagelijkse bedrijfsvoering en de strategie van de organisatie verder vorm te geven.”

447% groei

Vlak voor de eerste lockdown nam Xavier een ambitieuze stap en richtte Double Digit op. “Sindsdien heeft Double Digit zich ontwikkeld tot een uniek IT-ecosysteem dat bedrijven met een eigen identiteit in staat stelt om gecontroleerd te groeien, terwijl ze profiteren van onze shared services.” WAN-connect, de Belgische internet service provider met CEO Marcel De Beule, voegde zich een jaar geleden bij de Double Digit groep. Sinds de oprichting in 2021 heeft WAN-connect een indrukwekkende groei van 447% laten zien, mede dankzij hun toewijding aan het leveren van hoogwaardige diensten. “Double Digit fungeert als onze holding, met DX-Solutions en WAN-Connect als dochterondernemingen. Elk bedrijf levert unieke bijdragen en successen. Ik wil iedereen bedanken, onze medewerkers, klanten, teams, ambassadeurs, partners en fans, voor jullie steun en toewijding. Zonder jullie zou niets van dit alles mogelijk zijn”, zegt Xavier Dekeyster. (Peter Van Herzeele)