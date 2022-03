Dorpswinkel in Leisele hoopt op nieuwe toekomst

Vorige maand werd de vennootschap van minisupermarkt De Spar in Leisele failliet verklaard. De eigenares van het pand, Magda Toussaint uit de Beverenstraat, hoopt om nieuwe en degelijke huurders te vinden. “Het mag opnieuw dorpswinkel worden, maar ik sta open voor alle voorstellen”, stelt ze.

De kleine supermarkt De Spar in de Beverenstraat – voorheen de Schapra – heeft een lange bestaansgeschiedenis. Magda Toussaint baatte deze zaak immers bijna 30 jaar met veel passie uit.

“In de jaren 80 had ik zes jaar een dorpswinkeltje in een gesloten rijwoning in het centrum van Leisele”, vertelt Magda. “Ik deed dat supergraag, maar ik had plaatsgebrek.”

“In februari 91 kwam wat verder in de straat het café met gareelmakerij van Urbain en Madeleine Maelstaf te koop. Ik kon het pand kopen, renoveerde het interieur en in mei 1992 kon ik mijn veel grotere dorpswinkel ‘De Schapra’ starten. Ik verkocht groenten, fruit, charcuterie, diepvriesproducten, sigaretten, noem maar op. De grote helft van mijn klanten waren Fransen. Hondschoote had toen immers nog geen Aldi of Carrefour.”

“In 1996 knapte ik het gebouw aan de buitenkant op. Ons gamma aan diensten werd uitgebreid met nieuwkuis, schoenmakerij en in juli 2006 het eerste postpunt van West-Vlaanderen. Dat laatste was een megasucces.”

Magda Toussaint. (foto AB)

“Behalve op woensdag gingen elke dag om 6.30 uur de rolluiken omhoog. Na het onverwachte overlijden van mijn man had ik er geen zin meer in. Mijn zoon Stephane heeft de zaak toen een tijdje als eenmanszaak uitgebaat.”

Komen en gaan

De laatste jaren zag De Spar haar uitbaters komen, maar ook weer gaan. Eerst waren er Tom en Leen uit Leisele die BV Internos oprichtten, nadien kwamen Carine en Geert uit Veurne en Gary en Beverly uit Lichtervelde waren de meest recente uitbaters. Onder hun leiding werd eind vorige maand de vennootschap failliet verklaard. Magda Toussaint hoopt nu goede nieuwe huurders te vinden.

“De rekken, broodmachine, kaasmachine, enzovoort zijn er nog”, zegt Magda. “En los van wat opfriswerken is het pand instapklaar. De vloer is nieuw, het gebouw heeft dubbel glas en is met een winkelruimte van 120 vierkante meter behoorlijk ruim. Voorts is er nog een bureauruimte, berging, kleine sanitaire ruimte en een kleine koer. Boven de zaak ligt een appartement dat eventueel mee verhuurd kan worden.”

“Alle voorstellen zijn bespreekbaar. Geïnteresseerden mogen altijd contact opnemen via 058 29 96 83 of via deschapra@gmail.com. Ook bij curator Dirk Waeyaert in Veurne kan je terecht met vragen.”

Magda heeft nog wat goede raad voor mensen die een zaak willen beginnen. “Verstandig omgaan met geld en niet bang zijn van veel te werken. Zo kom je al een heel eind ver”, glimlacht ze.

(AB)