Door MS moet warme bakker Rik Vande Ryse uit Brugge meteen stoppen: “Er zijn veel tranen gevloeid. Bij mij én mijn klanten”

Bij bakkerij Vande Ryse-Danneels in Dudzele gingen maandag de laatste broodjes, taartjes en koffiekoeken over de toonbank. Warme bakker Rik Vande Ryse kan niet verder werken door multiple sclerose. “Toen ik mijn laatste broodjes in de oven stak, stonden de tranen in mijn ogen”, vertelt Rik openhartig.

Voor de Dudzelenaars en passanten langs de steenweg tussen Brugge en Westkapelle is de bakkerij aan het dorpsplein al decennia een vertrouwd beeld. Medio jaren 90 nam Rik Vande Ryse (51), telg uit een bekend landbouwersgeslacht in de streek, er zijn intrek als bakker. Hij werd al die jaren bijgestaan door zijn echtgenote Saskia Danneels (50).

“In dit pand huisde al veel langer een bakkerij. Ik nam de zaak hier over van een neef van mijn moeder, en hij had de zaak dan weer overgenomen van zijn vader”, doet bakker Rik Vande Ryse het verhaal. “Dus deze bakkerij is echt wel een vast onderdeel van het dorpszicht van Dudzele.”

Maar daar komt dus abrupt een einde aan. Op maandag 3 oktober kwamen de laatste broden, koffiekoeken en andere lekkernijen uit de bakoven. “Het verhaal van onze bakkerij is hier afgelopen, maar helemaal niet zoals we het zelf hadden voorzien of gewild”, zucht bakkersvrouw Saskia. “Door Rik zijn ziekte kunnen we echt niet meer verder…”

Spierziekte

“Ik sukkel al langer met mijn spieren en gewrichten en zo’n vier jaar geleden kreeg ik de harde diagnose dat ik aan multiple sclerose (MS) lijdt, een zenuwziekte die eigenlijk niet te opereren valt”, vertelt Rik openhartig. “Het is een ongeneeslijke ziekte, het gaat stelselmatig achteruit. Je kunt wel proberen om met een goede begeleiding en medicatie dat zo traag mogelijk te laten gaan. Natuurlijk was het een heel erg zware dobber om dat te horen, zeker als je nog zo jong bent. Maar aan stoppen dacht ik niet. De bakkerij is immers ons leven. We werkten door, maar natuurlijk ging het er met mijn gezondheid niet op vooruit… Een jaar geleden werd me in het ziekenhuis al gezegd dat ik voor mijn gezondheid echt moest stoppen. Toen wilde ik nog niet luisteren, maar nu besef ik zelf dat het zo niet verder kan.”

En dat zien we ook als we Rik volgen van in de winkel naar de keuken waar we rond de tafel zitten voor dit gesprek. Het stapt moeizaam, het gezicht in een pijnlijke grimas. “Het been waar ik het meest last mee heb, is met ijzers ondersteund, anders zou ik niet of nauwelijks nog zelf kunnen stappen. En stilaan begint de zenuwziekte ook mijn arm aan dezelfde kant aan te tasten… De dokters lieten me verstaan dat ik op heel korte termijn in een rolstoel zou belanden als ik nog langer zou werken, en dat mijn ziekteproces ook erg zou versnellen. En hoe graag ik mijn werk ook doe, dat heb ik er toch ook niet voor over.”

De rolluiken van de bakkerij blijven voorgoed dicht. © Davy Coghe

De beslissing is voor Rik en Saskia bikkelhard. Dit betekent het einde van een levenswerk. En binnen de familie is er geen opvolging. “Mijn zoon, die nog thuis woont, heeft een vaste job als lasser en heeft niet de ambitie om de zaak voort te zetten. Het ironische is dat onze dochter nu samen met haar man een bakkerij runt. Enkele jaren geleden vertelde ze me dat ze verkering had met een bakker. Ik dacht: mooi, zo komt er misschien nog opvolging, maar niet veel later zei ze me dat hij met een eigen bakkerij in Varsenare was begonnen. En nu werkt ze dus bij hem in de bakkerij…”

De stopzetting van de bakkerij betekent ook een verdere aderlating van de commerciële en sociale activiteit in het deel van het dorp. “Kledij Devisch is er al aan tijd niet meer en ook het bankkantoor hield het voor bekeken. Het is zo vlug aan het doodbloeden…”

Blindelings vertrouwen

“Wat ik het meest zal missen? Ik had een erg grote bakkersronde en dat deed ik ontzettend graag. Ik voerde brood, pistolets en boterkoeken rond van Zuienkerke tot aan Oostkerke. En met mijn klanten had ik een erg goeie band. Zo was ik ook bij veel boerderijen kind aan huis en iedereen vertrouwde me blindelings. Als de mensen niet thuis waren, kon ik zo binnen gaan en het geld voor het brood lag klaar… Voor de klanten hebben we een brief gemaakt waarop alles uitgelegd stond. Toen ik die afgaf, zijn er veel traantjes gevloeid, zowel bij hen als bij mezelf.”

Stripverzameling

“Wat het voor mij ook zo moeilijk maakt, is dat ik op mijn leeftijd ik word er binnenkort 52 geen of nauwelijks nog een sociaal-economische rol in de maatschappij kan spelen. Ik ben eigenlijk verplicht op rust gesteld. Mijn vrouw heeft intussen zicht op een job bij de schoonmaakdienst van het AZ Sint-Jan.”

“Wat ik zelf nog ga doen? Tijd nemen om alles te laten bezinken en om de zaken hier af te handelen. Heel het pand – met dus zowel woning, winkel als bakkersatelier met alle nodige materialen en machines – staat te koop. Wie interesse heeft mag me steeds contacteren. Het is mijn bedoeling om op termijn nog wat vrijwilligerswerk te gaan doen, al weet ik nog niet in welke sector precies. En om me meer met mijn hobby bezig te houden. Ik ben een fervente stripverzamelaar en heb zo’n 6.000 albums in mijn collectie. Die moet ik nog eens ordenen, en misschien kan ik mijn collectie nog wel aanvullen. Dat ik mijn leven als warme bakker zal missen, is zeker. Toen ik mijn laatste broodjes in de oven stak, stonden de tranen in mijn ogen.”