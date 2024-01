Donk is mestverwerkingsbedrijf liever kwijt dan rijk

Tijdens het openbaar onderzoek voor de aflevering van de vergunning voor een mestverwerkingsbedrijf langs de Brugsesteenweg in Sijsele werden bezwaarschriften ingediend. Vooral de Donkenaars vrezen dat het bedrijf hen veel hinder zal bezorgen.

Begin december merkten inwoners van Donk dat er op het perceel grond (schuin tegenover Sanapolis), net over de provinciegrens waar in 2019 een nieuwe loods was gebouwd, een aankondiging van een openbaar onderzoek voor een vergunning voor een mestverwerkingsbedrijf was geplaatst. In die vergunningsaanvraag is onder meer sprake van de opslag en verwerking van 20.000 ton mest per jaar. De dorpsraad van Donk diende bezwaar in tegen de vergunning en er riep ook anderen op hetzelfde te doen. Ondertussen tekende ook de gemeente Maldegem bezwaar aan.

Geen hinder

Brecht Deblauwe, de eigenaar van de site en indiener van de aanvraag van de vergunning, begrijpt de onrust van de mensen uit de omgeving van de Site niet. “Wij hebben de site aangekocht toen die er verlaten en vuil bijlag. Wij hebben ze opgekuist en willen er nu een activiteit opstarten. Wij zorgen ervoor dat de mensen uit de omgeving van het bedrijf niet de minste hinder zullen ondervinden. Als er vrachtwagens met mest de loods binnenrijden, gaat de poort van het loods automatisch dicht van zodra de vrachtwagen binnen is. Ook het opslaan van de mest gebeurt in de veiligste omstandigheden.”

Een aantal mensen die gezamenlijk een bezwaar hebben ingediend verwijzen naar de rechtspraak van de Raad van State die aangeeft dat een dergelijk bedrijf niet thuishoort in een agrarisch gebied. Er wordt ook verwezen naar de bouwvergunning die voor de loods werd afgeleverd. Die kwam er na negatief advies van zowel het departement Landbouw en Visserij en van de omgevingsambtenaar van de stad Damme. In de aanvraagis geen sprake van een mestverwerkingsbedrijf maar een stallingsplaats voor landbouwvoertuigen en machines. Er wordt ook op gewezen dat het water dat bij de bewerking van de mest en het afspuiten van de machines en vrachtwagens in de beek terechtkomt die door Donk loopt. De indieners van het bezwaarschrift vragen daarom aan de provincie West-Vlaanderen geen vergunning toe te kennen. (LV)