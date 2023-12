Dominiek van Alpas Cycles maakt fietsen op jouw maat: “Mijn focus ligt op comfort”

In de Filips van de Elzaslaan 42, het gewezen pand van gitaarspeciaalzaak Antares, vind je sinds 15 juli Alpas Cycles. Nu de verbouwingen in het atelier zijn afgerond laat eigenaar Dominiek Hots (46) ons tijdens de opendeurdagen kennismaken met zijn concept. “Ik maak heren- en damesfietsen op maat met een focus op comfort en duurzaamheid.”

Dominiek is opgegroeid in Kortrijk, woonde in Zwevegem en Gent en verhuisde vijf maanden geleden terug naar Kortrijk. Het zaadje voor Alpas Cycles werd in 2015 geplant toen hij een fietstocht wou ondernemen van thuis tot de Ardennen. “Ik zocht een gepaste fiets, maar vond niet meteen mijn zin. Heel veel mensen rijden met fietsen die gemaakt zijn voor wielrenners, maar dat is niet de fysiek van meeste mensen en dus rijden ze met een oncomfortabele fiets. Veel confectiefietsen zijn niet voor de gewone fietser. Daarnaast vind ik ook de esthetiek belangrijk. Het mag er goed uitzien.”

Dominiek, een gewezen IT’er, volgde in 2017 een cursus framebouw aan The Bicycle Academy in Frome, Engeland. “Daar leer je van begin tot einde een fietskader maken. Niet veel later volgde mijn eerste aanvraag om een fiets te maken. Ik hou ervan om te creëren en handgemaakte stalen fietsen te bouwen. De klant komt met een idee of droom en ik zet die om in een tastbaar product – op maat van jouw lichaam – die hier de poort uitrolt.”

Dominiek maakte zijn eerste fietskader in The Bicycle Academy in Frome. Die staat nog steeds te pronken in zijn atelier © MD

Het aspect ‘comfort’ staat hoog op de prioriteitenlijst van Alpas Cycles. ‘Alpas’ is een Filipijns woord voor ‘vrij worden’ of ‘los van beperkingen’. “Het verhogen van het comfort leidt tot het verhogen van het fietsplezier, ongeacht hoe lang je op de fiets zit of hoe ver je wil rijden. Als gevolg zal uiteindelijk de prestatie op lange afstand vergroten. Naast comfort zorg ik er ook voor dat je fiets duurzaam is, door die onderhoudsvriendelijk te maken, te kiezen voor materiaal die herstellingen mogelijk maakt en door de fiets lokaal in Kortrijk te produceren.”

Meer info op www.alpascycles.com of spring binnen tijdens de opendeurdagen op 28 december van 16 tot 21 uur en 28 januari van 10 tot 17 uur. 19 januari is Dominiek ook aanwezig op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk Xpo.