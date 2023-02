Domien verhuurt badkamers op wielen

Na de verhuur van vier types koel- en vrieswagens, gaat Courtens Verhuur uit de Bavikhoofsestraat in Kuurne sinds kort nog een stapje verder. Wie verbouwplannen heeft voor zijn badkamer, kan vanaf nu bij het bedrijf aankloppen om het tijdelijk gemis van een badkamer op te vangen in de vorm van een mobiele badkamer.

“Wie vroeger zijn badkamer een make-over wilde geven, kon gedurende de periode van de werken gemakkelijk bij vrienden, buren, familie of kennissen terecht”, zegt Domien Courtens (35), zaakvoerder van Courtens Verhuur. “Sinds de coronapandemie is dat echter minder vanzelfsprekend geworden, waardoor ik plots op het idee kwam om naast koel- en vrieswagens ook mobiele badkamers aan te bieden.”

“De badkamer op wielen die wij aanbieden heeft aan boord een inloopdouche, toilet, boiler, elektrische verwarming en een lavabo, en is – aangezien hij zo compact is – perfect op je oprit of in je tuin te plaatsen.”

Feestjes

“Daarnet had ik het over de renovatie van je eigen badkamer, maar onze mobiele badkamer is breder inzetbaar en kan ook zijn nut bewijzen op sportwedstrijden, festivals, feestjes, jeugdkampen of andere evenementen die worden ingericht.”

Wie plannen heeft om de badkamer op wielen te huren, dient echter wel in de omgeving ervan een tuinkraan en een elektriciteitsaansluiting ter beschikking te hebben. Van zodra de mobile badkamer gekoppeld kan deze in gebruik worden genomen.

Meer info krijg je in de Bavikhoofsestraat 177 of via courtensverhuur.be.

(BRU)