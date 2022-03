Dog‘O Wash breidt uit en beschikt nu over webshop

Marino Tallieu (50) en Nathalie Vandeweghe (49) zijn verzot op honden. Een tijdje geleden begonnen zij met Dog‘O Wash. Die selfdogwash doet het uitstekend en sinds kort werd het concept aangevuld met Dog‘O Design.

“Een hond geeft je veel liefde en genegenheid en is er altijd als je hem nodig hebt”, vertelt Nathalie. “Wij zien honden als trouwe vrienden die het verdienen om goed verzorgd te worden. Onze vroegere Dobermann Otis, die intussen twee jaar overleden is, heeft ons leven compleet veranderd, op een positieve en warme manier. Gaan wandelen met Otis hoorde bij onze wekelijkse gezinsuitstap en vaak kwamen wij thuis met een hond die heel vuil was. Het was telkens een groot karwei om Otis weer proper te krijgen. We merkten dat veel hondenliefhebbers hetzelfde probleem hadden. Na wat opzoekwerk kwamen wij uit bij een selfdogwash. We werkten dit project uit en installeerden een toestel waarbij het baasje zijn hond op een leuke manier kan wassen. De letter ‘O bij de naam komt dus van de eerste letter van onze vroegere hond. Ook de vertaling van water in het Frans ‘eau’ klinkt als ‘O’.”

“Wij voelen ons helemaal thuis in alles wat met honden te maken heeft”, gaat Marino verder. “Toen Otis overleed, namen wij vlug het besluit om een andere hond in huis te nemen. Ons hart voor dieren is te groot om zonder door het leven te gaan. Het werd opnieuw een Dobermann die nu de naam van Thor draagt. Samen met Nathalie had ik plannen om een tweede project uit te rollen. Via een webshop willen wij allerhande spullen en nuttige tips aanbieden. We kozen voor de toepasselijke naam van Dog‘O Design. De ‘O’ van Otis blijft een mooi aandenken.”

Natuurlijke producten

“In de webshop vind je een uitgebreid aanbod aan hondenspullen. We kiezen doelbewust voor zoveel mogelijk natuurlijke en ecologische producten. De bestellingen kunnen bij ons afgehaald worden of thuis geleverd worden. Bij een verdere bestemming wordt alles opgestuurd. De leveringen gebeuren met een elektrisch voertuig. Bij de selfdogwash werden tal van zonnepanelen geïnstalleerd. Je merkt dat wij milieubewust te werk gaan.”

Als je een kijkje neemt op de webshop zie je tal van artikelen. Te veel om op te noemen. “De Washbar, met de ecologische verzorgingsproducten, verkopen heel goed”, gaat Nathalie verder. “Artikelen voor de puppy zijn ook een voltreffer. Naast de verkoop van artikelen kan iedereen bij ons terecht met vragen of wanneer er zich een probleem voordoet. Wij staan telkens paraat om iedereen te helpen. Dat wordt zeker in dank afgenomen. Tijdens de kerstperiode organiseerden wij een opendeurweekend en we kregen veel bezoek over de vloer. De mensen zijn tevreden dat de selfdogwash én onze webshop bestaan. Toekomstgericht werken wij graag nog een volgend project uit, maar het is nu nog te vroeg om hierover iets kwijt te kunnen. Eén iets staat vast: het heeft met honden te maken.”

Dog‘O Wash is te vinden langs de Verrekijker 55 en is 7 op 7 open van 8 tot 22 uur. De webshop kan je raadplegen via www.dogodesign.be.