Dochter Lisa en schoonzoon Jonas zetten slagerij Dumalin verder na renovatiewerken: “Kwaliteit en zelf gemaakt blijven het motto”

Op woensdag 5 februari gaat slagerij Dumalin in de Duinenstraat heel even dicht. De winkel krijgt dan niet alleen een facelift, na 22 jaar aan het roer laten Hans en Nele de zaak dan tegelijk over aan dochter Lisa en schoonzoon Jonas. “Op 1 maart staan we er opnieuw, in een volledig nieuw interieur, met een uitgebreider assortiment van zelfgemaakte producten én met dezelfde hang naar kwaliteit”, belooft Lisa.

Hans Dumalin en vrouwlief Nele Deschacht belandden 22 jaar geleden in Bredene nadat ze eerder in Kortrijk een slagerij hadden uitgebaat. “De zaak daar was beperkt in ruimte en het pand waarin die gehuisvest was, bleek niet te koop. Toen mijn schoonbroer (van Bakkerij Deschacht, een huizenblok verderop in de Duinenstraat, mm) me toevertrouwde dat hij een lapje grond had gekocht in Bredene, wist ik meteen: dit is een uitgelezen kans om de beenhouwerij naar de kust te verhuizen”, opent Hans zijn verhaal.

Slagerij Dumalin werd de afgelopen twee decennia synoniem voor kwaliteit en zelfgemaakte producten. “Nele en ik zijn dan ook beenhouwers in hart en nieren. We hebben onze opleiding allebei in Ter Groene Poorte genoten. Daar hebben we mekaar trouwens als tieners leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht, en dus niet alleen voor de stiel…”

“Mijn ouders wilden me naar de bakkersschool sturen. Toen ik liet blijken dat ik liever slager werd, vonden ze dat een beroep met teveel ‘bloed en vuil’. Ik heb de bakkersopleiding welgeteld één uur gevolgd en ben dan overgestapt naar de slagerij. Ik heb het me nog geen minuut beklaagd.”

Slagers

Ook dochter Lisa en schoonzoon zijn volleerde slagers. “Lisa liep ook school in Ter Groene Poorte, ik kom zelf van de slagerijschool in Diksmuide. Voor ik hier aan de slag ging, heb ik een tijdje in een vleesverwerkend bedrijf gewerkt”, vertelt Jonas Claus, die samen Lisa straks de zaak officieel overneemt.

“We werken al geruime tijd mee in de zaak, ik zelfs al van mijn 19e. Er zitten hier dus 4 rasechte beenhouwers voor je”, haast Lisa zich toe te voegen. “Echt waar, het is een mooie stiel, met veel afwisseling. En het contact met onze klanten, die hier vaak al jarenlang komen, maakt het extra leuk werken.”

Lisa en Jonas willen dan ook niet meteen iets veranderen aan de stijl van het huis. “We zijn wijd en zijd bekend om onze huisgemaakte producten, van beenhespen tot patés en Jonas’ wereldberoemde pastrami”, pikt mama Nele in. “Daarin onderscheiden we ons ook van de warenhuizen. We beschouwen die daarom niet als concurrenten. Onze klanten komen hier omdat ze kiezen voor kwaliteit, ze merken heus wel het verschil tussen onze producten en die van de warenhuizen. Zelfs het jongetje dat een rolletje hespenworst toegestopt krijgt, proeft dat die van ons zelfgemaakt is.”

Niet stilzitten

En dat hoeft volgens Hans niet eens meer te kosten. “Omdat wij het hier met zijn vieren allemaal zelf doen, weliswaar met de hulp van twee gedreven flexi’s.”

Hans en Nele zijn overigens nog niet van plan om het schip definitief te verlaten. “Stilzitten is niet meteen een van onze kwaliteiten. Bovendien breiden Lisa en Jonas straks het assortiment nog wat uit.”

“We willen bijvoorbeeld nog meer meeneemmaaltijden aanbieden”, geeft Jonas aan. “Er komt zelfs een aparte toonbank voor. En ja, ook alle traiteurproducten maken we zelf. Dankzij een nieuwe gasverpakking zal de levensduur ervan bovendien flink verhogen.”

“We willen verder ook onze Versbox meer in de kijker zetten. De automaat (waarin online bestellingen buiten de openingsuren kunnen opgehaald, mm) komt straks in de gevel? Nu stond die nog op de parking”, gaat Lisa verder.

“Je ziet, plannen genoeg. Maar het is mooi dat Lisa en Jonas ook onze klassiekers trouw zullen blijven. Geloof het of niet, maar het ouderwetse koteletje, uiteraard van het uitzonderlijke Brasvar-varken, is helemaal terug van weggeweest.”

“Dat Jonas tegelijk graag experimenteert met nieuwe producten is mooi meegenomen”, meent Nele. “Dankzij al die kookprogramma’s op tv durven mensen al eens iets nieuw proberen.”

“En toch staat onze mooie stiel onder druk”, moet Hans vaststellen. “Ik wist op mijn 14e al dat ik beenhouwer wilde worden. Vandaag zijn er nog nooit zo weinig startende leerling-slagers geweest. Dat maakt dat er steeds moeilijker personeel te vinden is. We zijn dus super blij dat Lisa en Jonas de stap gezet hebben en de slagerij een tweede leven zullen geven.”