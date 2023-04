DLN Scooters ontvangt je voortaan in nieuwe toonzaal

Stig Depretere en Jessica Duquesne van DLN Scooters ontvangen je sinds 1 april in hun nieuwe toonzaal in de Kerkstraat 3 in Kuurne, waar vroeger een Belfiuskantoor was. “Onze vorige winkel, in de Lt.-Gen. Gérardstraat, was hopeloos te klein aan het worden”, zegt Stig. “We wilden onze klanten een betere klantenervaring bieden.”

“De verhuizing drong zich op. Het was twee maanden lang zwoegen om onze nieuwe toonzaal tijdig klaar te krijgen, maar we zijn trots op het resultaat. Nu kunnen we ook meer scooters en elektrische steps laten zien aan onze klanten”, voegt Stig eraan toe. Hij en Jessica trakteerden de bezoekers in het openingsweekend graag op een drankje.

DLN Scooters verkoopt niet alleen nieuwe en tweedehandsscooters en e-steps. Je kunt er ook terecht om je scooter of step te laten personaliseren, en voor VITO-helmen, sloten en topkoffers. Bovendien aanvaardt DLN Scooters alle herstellingen: “Iedereen is welkom bij ons. Of je nu je scooter of step bij ons hebt gekocht, of niet, wij voeren in ons atelier graag alle herstellingen uit.” Voorts heeft DLN Scooters ook niet gemotoriseerde kindersteps in zijn gamma, en bijbehorende helmen.

Stig en Jessica verkopen onder meer de merken Emco, Trendiamo, Yadea en Sunra, en bedienen zowel particulieren als bedrijven. Ze zijn van dinsdag tot vrijdag open van 18 tot 21 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur. (BRU)

www.dln-scooters.be.