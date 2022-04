Dit zijn de West-Vlaamse Trends Gazellen 2022

Elk jaar reikt het businessmagazine Trends (en diens Franstalige tegenhanger Trends-Tendances) de Trends Gazellen uit. Maar liefst 250 bedrijven werden genomineerd. Stuk voor stuk snelgroeiende zaken die competitief zijn en een positieve invloed hebben op het ondernemersklimaat in hun regio. Per categorie (kleine, middelgrote en grote bedrijven) gaat er eentje per provincie met de eerste plaats lopen. Woensdag werd bekendgemaakt wie de West-Vlaamse Ambassadeurs van dit jaar zijn.

Tastoe in Roeselare

In centrum Roeselare baat de familie Van Bruaene-Bulthé de innovatieve horecazaak ‘Tastoe’ uit. Enerzijds een moderne winkel met dagverse creaties: van koffiekoeken tot hartige tapas. Anderzijds een horecagedeelte waar je terecht kunt voor een ontbijtbuffet, lunch en dat dienst doet als tearoom in de namiddag.

Met Dateline ontwikkelt Dirk Deroo administratieve software die alle commerciële, financiële en logistieke processen, productie en rapportering samenbrengt in één krachtig managementsysteem. Hij richt zich vooral op bedrijven in de grafische wereld.

Agristo in Wielsbeke

CEO’s Hannelore Raes en Filip Wallays boeken nog steeds succes met de diepgevroren aardappelproducten van Agristo. Het bedrijf, met vestigingen in Wielsbeke, Harelbeke, Nazareth en Tilburg, is uitgegroeid tot een wereldspeler met een jaarlijkse omzet van 600 miljoen euro.