Dit weekend degustatie van Kasteelbier Rubus in bar Lionel in Wevelgem

Bar Lionel krijgt dit weekend de primeur om het kasteelbier Rubus Framboise als eerste horecazaak voor te stellen. Het waren jongsters Arthur Depoortere van bar Lionel en Jean-Baptiste Vanhonsebrouck van de Kasteel brouwerij die het feestelijk moment voor hun rekening namen.

“Het bier vult een gat in de markt”, aldus Jean-Baptiste. “Dit bier is gemaakt op basis van ons donker kasteelbier. Het is echter iets zwaarder (7%) dan de fruitbieren. Rubus werd door mijn vader Xavier voorgesteld in het begin van de zomer in juli, hij is trouwens de bedenker ervan. Nu is het tijd om het ook in de horeca te verspreiden. Dat doen we in eerste instantie in bar Lionel.”

“En daar zijn we heel blij mee”, pikt Arthur in. “Op vrijdag 1 september laten we onze klanten gratis proeven. Op zondag 3 september krijgen alle fietsers die hier halt houden, en dat zijn er heel wat, een gratis degustatie.”