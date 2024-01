“Dit kunnen we niet lang meer volhouden”: scheepvaartcrisis in Rode Zee treft ook Veurns bedrijf

De impact van scheepvaartproblemen in de Rode Zee laat zich ook voelen bij Belgische kleinere bedrijven. Zo ook bij een Veurns bedrijf dat meststoffen naar Azië verscheept. Door stijgende transportkosten krijgen ze te maken met geannuleerde bestellingen. “Dit kunnen we niet lang meer volhouden.”

De aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen veroorzaken al meer dan een maand problemen voor de scheepvaart via de Rode Zee. De keuze tussen de gevaarlijke route via het Suez-kanaal en de veilige maar duurdere route via Zuid-Afrika plaatst bedrijven voor moeilijke beslissingen en brengt extra kosten met zich mee.

Gevolgen voor bedrijven

De impact op de prijzen voor transport en de vertragingen hebben directe gevolgen voor de inkomsten van bedrijven die afhankelijk zijn van internationale scheepvaart. In het geval van Emexon International, met een vestiging in onder andere Veurne, is de prijs met 40 à 50 euro gestegen.

Dat heeft geleid tot geannuleerde bestellingen en financiële druk op het bedrijf. Emexon International is gespecialiseerd in de export van organische meststoffen naar Azië. Het bedrijf verwerft zijn producten van grote producenten in België en voert ze vervolgens uit via Egypte en de Rode Zee.

Onverwacht

“Na de uitdagingen met de impact van het coronavirus en de oorlog in Oekraïne was er een aanzienlijke daling van de transportkosten”, zegt bedrijfsleider Ihab Elozeiri uit Oostduinkerke. “Alles leek weer positiever te verlopen en we waren blij dat we onze producten tegen gunstige prijzen konden verkopen. Maar plots doemde de situatie in het Midden-Oosten op, een onverwachte ontwikkeling.”

Alleen al deze week werden tien containers geannuleerd. “Onze klanten hebben hun bestellingen geannuleerd omdat ze niet akkoord gaan met de prijsstijging van 40 à 50 euro voor de opgelopen transportkosten. Rond Afrika varen leidt namelijk tot vertraging en dat betekent meer olie en meer kosten. Die stijging willen de klanten niet betalen. Er moet dringend een oplossing komen in het Midden-Oosten, want dit kunnen we niet lang meer volhouden.”