Dit jaar al recordaantal bedrijven failliet, vooral horeca en bouw getroffen

In de eerste helft van dit jaar ging een recordaantal bedrijven failliet. Ook in West-Vlaanderen werden meer faillissementen uitgesproken dan ooit. Vooral bij bouwondernemingen en horecazaken vallen zware klappen.

Tussen begin januari en eind juni werden in België 5.325 bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit cijfers van Trends. Voor West-Vlaanderen gaat het om 489 ondernemingen, of 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar. Bij de sectoren waar de meeste faillissementen werden uitgesproken, vallen de bouwondernemingen en de horecazaken op. Zo gingen 23 West-Vlaamse bouwondernemingen failliet, waar dat er in 2022 nog 15 waren.

“De voorbije jaren waren niet gemakkelijk voor de sector”, reageert secretaris Vincent Decruyenaere van Bouwunie West-Vlaanderen. “Tijdens de coronajaren hebben veel bouwbedrijven hun reserves moeten aanspreken. Vervolgens kwamen daar nog een heleboel zaken bovenop, denk maar aan de stijgende materiaalprijzen, de hoog oplopende energieprijzen, de stijgende hypotheekrente en een historische loonindexering. Die elementen spelen niet alleen de bouwbedrijven parten, maar ook de kandidaat-bouwers. Veel mensen die plannen hadden voor een nieuwbouw haken af. Dat heeft impact op de orderboekjes van aannemers in woningbouw. Alleen op vlak van renovatie zien we in West-Vlaanderen een lichte stijging.”

Onvoldoende buffers

In de faillissementscijfers voor de bouw zitten enerzijds gevestigde bedrijven die tijdens corona door steun van de overheid een faillissement konden afwenden. Anderzijds startten de jongste jaren ook heel wat nieuwe bouwbedrijven, en dat heeft ironisch genoeg ook zijn impact op de faillissementen.

“Jonge bedrijven zijn kwetsbaarder, net omdat ze onvoldoende financiële buffers hebben”, vervolgt Vincent Decruyenaere. “Hoe meer starters, hoe groter dus het risico op faillissementen. We zien wel dat de aangroei van de starters de laatste jaren groter is dan de aangroei van het aantal faillissementen. We pleiten met Bouwunie voor een alternatief voor de afgeschafte vestigingswet. Sinds de afschaffing van die wet heb je in Vlaanderen geen bedrijfskennis of specifieke beroepskennis meer nodig om een zaak te starten. Daardoor storten te veel mensen zich met te weinig voorkennis in het ondernemersavontuur. Dat is niet langer houdbaar.”

Hoge loonkosten

Ook de horeca in onze provincie deelde in de klappen tijdens de eerste jaarhelft. Bij de eetgelegenheden tekende men 78 faillissementen op (59 in 2022), terwijl ook 31 cafés definitief de deuren sloten (tegenover 20 vorig jaar). “Algemeen ligt de loonkost in ons land veel te hoog”, zegt Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen.

“Dat is een gegeven dat ook in de horeca zwaar doorweegt. Tijdens de coronacrisis konden sommige cafés of restaurants nog overleven dankzij de steun van de overheid ter compensatie van de verplichte sluiting. Nu die is weggevallen, krijgen die zaken de weerbots. Een tweede belangrijke reden is het feit dat het bijzonder moeilijk is geworden om personeel te vinden. Zo is het heel moeilijk werken. Een btw-verlaging zou eveneens een groot voordeel zijn voor de horeca, zeker op niet-alcoholische dranken. Want hoe kan je verklaren dat water in de winkel aan 6 procent btw onderhevig is, terwijl dat in de horeca aan 21 procent is?”